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      Наличный курс валют 10 сентября: евро и доллар упали еще больше

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      Наличный курс валют на сегодня 10.09.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 10 сентября в Украине / Фото пресс-службы НБУ // flickr

      Курс гривны относительно евро и доллара 10 сентября на наличном рынке продолжает укрепляться. Евро и доллар потеряли по несколько копеек.

      Доллар , свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали по 27,32 грн (-7 копеек) , а продавали по 27,74 грн (-5 копеек).

      По курсу валют от НБУ 10 сентября доллар подешевел на 6 копеек и стоил 25,03 грн. Евро потерял в цене 5 копеек и стоил 27,61 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Почему в Украине дорожает строительство и какой прогноз до конца 2019 года

       

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна Курсы валют Валюта
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