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      Наличный курс валют 11 марта: евро продолжает стремительно дешеветь

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      Наличный курс валют на сегодня 11.03.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 11 марта в Украине / gettyimages.com/

      Курс гривны относительно евро 11 марта на наличном рынке продолжил существенно укрепляться. Зато доллар после длинных выходных несколько стабилизировался, хотя все равно потерял в цене.

      Евро 11 марта покупали по 29,54 гривны – это на 17 копеек дешевле, чем в прошлый четверг, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали евро 30,02 гривны (-14 копеек).

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      Доллар в первый день недели потерял в цене еще две копейки по сравнению с четвергом – покупали его по 26,30 гривны, а продавали – по 26,57 гривны.

      Согласно курсу валют от НБУ 11 марта доллар подешевел на 9 копеек и стоил 26,39 грн. Евро потерял в цене еще больше – 19 копеек, и стоил 29,74 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в 2018 году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривни. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января 2018 года – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривну в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Евро Доллар Доллар-Гривна
      Источник: 24 канал
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