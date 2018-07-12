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Наличный курс валют 12 июля: евро подешевел

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Наличный курс валют 12 июля в Украине
Наличный курс валют 12 июля в Украине / zaknews.in.ua

Курс гривны относительно евро 12 июля на наличном рынке упал на 5 копеек. Курс доллара незначительно вырос.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в четверг покупали по 30,43 грн, а продавали по 30,95 грн (в обоих случаях на 5 копеек дешевле по сравнению со средой).

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Доллар покупали по 26,09 грн (+1 копейка), а продавали 26,31 грн (+2 копейки).

По курсу валют от НБУ 12 июля доллар прибавил в цене 2 копейки и стоил 26,22 грн. Евро вырос ощутимее, на 8 копеек – до 30,77 грн.

Отметим, доллар медленно падал целое лето 2017-го. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составляла 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и далее его курс был относительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018-го (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривни в середине февраля. Весной 2018 наивысшая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017-го резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны прибавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018-го, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Курсы валют Валюта евро Гривна Доллар-Гривна Доллар
Источник: 24 Канал
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