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      Наличный курс валют 12 сентября: доллар и евро обвалились

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      Наличный курс валют на сегодня 12.09.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 12 сентября в Украине / GettyImages

      Курс гривны относительно евро и доллара 12 сентября на наличном рынке существенно пошел вверх.

      Доллар покупали за 24,72 грн, а продавали по 24,99 грн, свидетельствуют данные сайта finance.ua. Это на 10 копеек дешевле, чем в среду.

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали за 27,14 грн, что на 16 копеек дешевле, чем накануне. Продавали европейскую валюту по 27,57 грн (-14 копеек).

      По курсу валют от НБУ 12 сентября доллар подорожал на 8 копеек и стоил 24,96 грн. Евро, как и день назад, стоил 27,47 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После второго тура выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: Цена на газ в сентябре снизится

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Валюта Курсы валют Евро
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