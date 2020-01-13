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      Наличный курс валют 13 января: гривна удерживает позиции

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      Наличный курс валют 13 января в Украине / ua.112.ua

      Курс гривны относительно евро и доллара 13 января на наличном рынке особенно не изменился. Евро и доллар потеряли буквально по несколько копеек.

      Доллар в понедельник покупали за 23,82 гривны, что на 2 копейки дешевле, чем в пятницу, 10 января. Продавали американскую валюту по 24,14 гривны (-4 копейки), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

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      Евро покупали за 26,31 гривны (на 1 копейку дешевле по сравнению с пятницей), а продавали по 26,80 гривны (-3 копейки).

      Согласно курсу валют от НБУ 13 января доллар подешевел на 14 копеек по сравнению с четвергом. Американская валюта выросла до 23,97 гривны. Евро потерял в цене 20 копеек и стоил 26,59 гривны.

      Обратите внимание! В бюджете-2020 заложен прогноз курса доллара на уровне 27 гривен.

      На наличном рынке в 2019 году доллар дороже всего стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал на наличном рынке, и к началу марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После президентских выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. Доллар начал стремительно набирать в цене в конце 2019 года, набрав за три дня 1,5 гривны. С начала 2020 года доллар прыгает то вверх, то вниз.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. К середине марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась.Евро значительно подорожал, как и доллар, в конце декабря 2019 года. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

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      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

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      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
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