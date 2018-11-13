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      Наличный курс валют 13 ноября: евро падает несколько дней подряд

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      Наличный курс валют 13 ноября в Украине
      Наличный курс валют 13 ноября в Украине / fdlx.com

      Курс гривны относительно евро 13 ноября укрепился на несколько копеек. Европейская валюта уже целую неделю постоянно дешевеет – за 7 дней евро потерял в цене почти на 50 копеек.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро покупали по 31,32 грн (на 8 копеек дешевле, чем в понедельник), а продавали по 31,80 грн (-10 копеек).

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      Доллар во вторник покупали по 27,85 грн (на 1 копейку дороже, чем накануне), а продавали по 28,09 грн (так же, как и в понедельник).

      По курсу валют от НБУ 13 ноября доллар несущественно подорожал всего на копейку, и стоил 27,90 грн. Евро же продолжил падать, подешевев за день на 21 копейку – до отметки 31,43 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара по чуть-чуть приближается к показателю начала года.

      Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Доллар Доллар-Гривна Гривна евро
      Источник: 24 Канал
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