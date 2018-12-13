Наличный курс валют на сегодня 13.12.2018: курс доллара и евро

Курс гривны относительно евро 13 декабря на наличном рынке после нескольких дней роста вновь начал снижаться, а вот относительно доллара США не изменился.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро после двухдневного падения начал дорожать – покупали его по 31,51 гривны (+8 копеек по сравнению со средой), а продавали – по 31,96 гривны (+6 копеек).

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Доллар покупали в четверг по 27,80 гривны – это на 1 копейку дороже, чем день назад; продавали "зеленый", как и в среду, по 28,04 гривны.

По курсу валют от НБУ 13 декабря доллар подорожал на 10 копеек и стоил 27,81 грн. Евро же подорожал лишь на 2 копейки, до отметки 31,55 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта вновь начала падать, потеряв за полтора месяца более 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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