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      Наличный курс валют 19 августа: евро продолжает дешеветь

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      Наличный курс валют – курс доллара и евро на 19 августа 2019
      Наличный курс валют 19 августа в Украине / gettyimages.com

      Курс гривны относительно евро и доллара 19 августа на наличном рынке укрепился еще больше. Евро потерял еще свыше 6 копеек.

      Доллар в понедельник покупали за 25,10 грн (так же, как в пятницу), свидетельствуют данные сайта finance.ua. Продавали американскую валюту по 25,36 грн (-3 копейки).

      Читайте также: Курс доллара в Украине: прогноз на неделю

      Евро покупали за 27,77 грн (на 6 копеек дешевле, чем в пятницу), а продавали по 28,21 грн (-9 копеек).

      Согласно курсу валют от НБУ 19 августа доллар подешевел на 18 копеек и стоил 25,14 грн. Евро подешевел на 38 копеек и стоил 27,85 грн.

      Отметим, дороже всего в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 грн. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 грн (это самый низкий показатель в текущем году). В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 грн. После выборов американская валюта стремительно падает, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 грн.

      Похожая ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 грн. К середине марта европейская валюта упала до 30 грн. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укрепляется. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

       

      Читайте также: Почему растет экономика Украины и что будет дальше, – Bloomberg

      Почему доллар "скачет"?Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что же касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а значит – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что стоит знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар Доллар-Гривна Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
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