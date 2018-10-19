Курс гривны относительно евро 19 октября на наличном рынке почти не изменился, а вот доллар подорожал сразу на 7 копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро покупали в пятницу по 32,04 гривны (-2 копейки по сравнению с предыдущим днем), а продавали – по 32,52 гривны (-1 копейка).

Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

Доллар накануне выходных прибавил в цене 7 копеек – покупали его по 27,98 гривны, а продавали – по 28,20 гривны.

По курсу валют от НБУ 19 октября доллар подорожал сразу на 12 копеек и стоил 28,03 грн. Евро тоже подорожал – на 7 копеек – до отметки 32,25 грн.

Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара потихоньку приближается к показателю начала года.

Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составляла 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: На сколько подорожает газ в Украине: прогнозы экспертов