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      Наличный курс валют 19 декабря: евро и доллар еще больше подешевели

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      Наличный курс валют 19 декабря в Украине / unsplash.com

      Курс гривны относительно доллара и евро на наличном рынке 19 декабря продолжает укрепляться.

      Доллар в четверг покупали за 23,19 гривны (на 5 копеек дешевле, чем в среду), а продавали по 23,41 гривны (-7 копеек), свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      К теме: Правительство обещает отменить "зарплатное рабство"

      Евро покупали по 25,74 гривны (на 6 копеек дешевле по сравнению со средой), а продавали по 26,10 гривны (-7 копеек).

      По курсу валют от НБУ 19 декабря доллар подешевел на 5 копеек – до 23,41 гривны. Евро вместо потерял в цене аж 17 копеек и стоил 26,02 гривны.

      Отметим, дороже в 2019 году доллар стоил в середине января – 28,33 гривны. С этого времени доллар постоянно падал, и в начале марта опустился до 26,57 гривны. В течение марта-апреля наблюдались скачки доллара – ниже или выше 27 гривен. После выборов американская валюта стремительно падала, теряя ежедневно по 5-15 копеек. В бюджете-2019 года заложен прогноз курса доллара на уровне 29,4 гривны.

      Подобная ситуация и с евро. Пиковый период пришелся на середину января 2019 года – 10 числа евро стоил 32,65 гривны. До середины марта европейская валюта упала до 30 гривен. Затем был незначительный скачок, а после выборов гривна уверенно укреплялась. Напомним, абсолютный антирекорд был в феврале 2015 года – 37,35 гривны/евро.

      Следует знать: Гончарук открыл Офис противодействия рейдерству: что изменится

      Почему доллар "скачет"? Курс гривны в Украине гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что касается скачков доллара, НБУ в основном объясняет их сезонностью гривны, поскольку мы – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается. Подробнее читайте в статье: Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить.

      Курс валют
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины
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