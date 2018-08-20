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Наличный курс валют 20 августа: гривна немного укрепилась

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Наличный курс валют 20 августа в Украине
Наличный курс валют 20 августа в Украине / znaj.ua

Курс гривны относительно евро и доллара 20 августа на наличном рынке укрепился на несколько копеек.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник покупали по 31,37 грн (на 1 копейку дешевле, чем в пятницу), а продавали по 31,96 грн (-4 копейки).

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Доллар покупали по 27,60 грн (на 6 копеек дешевле), а продавали по 27,93 грн (-10 копеек).

По курсу валют от НБУ 20 августа доллар прибавил в цене сразу 23 копейки и стоил 27,90 грн. Евро подорожал еще существеннее – на 32 копейки – и стоил 31,78 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 года (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна евро Гривна Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
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