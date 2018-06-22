Наличный курс валют 22 июня: доллар и евро двигают в разные стороны

Курс гривны относительно евро и доллара 22 июня на наличном рынке вел себя по-разному – европейская валюта дорожала, зато американская несколько потеряла в цене.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.



Евро 22 июня подорожал на 4 копейки – покупали его по 30,23 гривны, а продавали по 30,78 гривны.

Читайте также: Гривне грозит обвал после роста минимальной зарплаты: прогноз финансиста

Доллар в пятницу потерял 5 копеек – покупали его по 26,05 гривны, а продавали – по 26,30 гривны.



По курсу валют от НБУ 22 июня доллар подешевел на 17 копеек – до 26,30 грн. Евро же потерял в цене аж 30 копеек и стоил 30,35 грн.



Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.



Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Дешевое, но малодоступное: Украина оказалась одним из лидеров по ценам на мясо