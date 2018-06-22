21:44
22 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
14°C
28°C 14°C
  • суббота
    14°C 11°C
  • воскресенье
    19°C 9°C
  • понедельник
    22°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Жена-помощница Киселева. Стартап отморозков
Вєсті Кремля
21:51, 21 июня
Вести.UA. Диктаторская империя Тимошенко. Уникальные умения Гончаренко
Вєсті.UA
22:13, 21 июня
Все претензии к добросовестным покупателям: почему украинские курорты только для избранных
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Наличный курс валют 22 июня: доллар и евро двигают в разные стороны

82 Читати новину українською
Наличный курс валют 22 июня в Украине
Наличный курс валют 22 июня в Украине / razor-forex.com

Курс гривны относительно евро и доллара 22 июня на наличном рынке вел себя по-разному – европейская валюта дорожала, зато американская несколько потеряла в цене.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро 22 июня подорожал на 4 копейки – покупали его по 30,23 гривны, а продавали по 30,78 гривны.

Читайте также: Гривне грозит обвал после роста минимальной зарплаты: прогноз финансиста

Доллар в пятницу потерял 5 копеек – покупали его по 26,05 гривны, а продавали – по 26,30 гривны.

По курсу валют от НБУ 22 июня доллар подешевел на 17 копеек – до 26,30 грн. Евро же потерял в цене аж 30 копеек и стоил 30,35 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. Весной 2018 самая высокая отметка, которой достиг доллар, составляла 26,68 грн.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение. Начиная с 1 июня 2018 евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

Читайте также: Дешевое, но малодоступное: Украина оказалась одним из лидеров по ценам на мясо

Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Гривна Доллар Доллар-Гривна евро
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
сегодня, 21:00 Загроза для незалежності НАБУ: чому Павла Жебрівського призначили третім аудитором
Сергій Лещенко 33
Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
сегодня, 20:00 Чому українці масово відмовляються від паперових грошей
Роман Семенуха 90
Как сэкономить на мойке посуды
сегодня, 16:00 Как сэкономить на мойке посуды
Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
сегодня, 19:00 Іноді видається, що це не бійці нас прикривають, а ми прикриваємось ними, – Жадан
Блог Медіа 475
Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
сегодня, 17:00 Закон о нацбезопасности: 6 важных пунктов документа, которые беспокоили миссию НАТО
Юрій Бутусов 925
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук