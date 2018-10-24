06:30
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Покращення" в РФ. Наркотический университет
      Вєсті Кремля
      22:32, 24 октября
      Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже
      Вєсті.UA
      21:41, 24 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      Наличный курс валют 24 октября: доллар продолжает дорожать

      259 Читати новину українською
      Наличный курс валют 24 октября в Украине
      Наличный курс валют 24 октября в Украине / gazzetta.gr

      Курс гривны относительно евро 24 октября на наличном рынке фактически не изменился, а вот доллар продолжает дорожать – в среду он прибавил в цене еще 4 копейки.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро 24 октября покупали по 32,04 гривны (это на две копейки меньше, чем день назад), а продавали – по 32,51 гривны (+1 копейка).

      Читайте также: Бюджет-2019: какой курс доллара прогнозирует Кабмин Украины

      Доллар в среду прибавил в цене еще 5 копеек – покупали его по 28,05 гривны, а продавали – по 28,26 гривны.

      По курсу валют от НБУ 24 октября доллар подорожал на 6 копеек и стоил 28,14 грн. Евро тоже подорожал – на 2 копейки – до отметки 32,30 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Сейчас цена доллара помаленьку приближается к показателю начала года.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро потихоньку растет. Правда, 27 сентября европейская валюта начала падать. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

      Читайте также: На сколько вырастут тарифы на тепло и горячую воду: заявление Кабмина

      Теги: Новости Украины евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 24 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      сегодня , 01:20 Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      Наталя Сколоздра
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      сегодня , 00:10 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      24 октября , 16:00 Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      24 октября , 23:00 Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      Іван Яковина
      Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      24 октября , 22:28 Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
       19 марта , 11:47
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Сборная Украины вылетела в Австрию
       5 июня 2017 , 11:59
      Хави – первый международный посол ЧМ-2022
       25 марта , 22:39
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук