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Наличный курс валют 27 августа: гривна продолжает падение

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Наличный курс валют 27 августа в Украине
Наличный курс валют 27 августа в Украине / Фото Hans Ripa/Unsplash

Курс гривны относительно евро и доллара 27 августа на наличном рынке упал еще больше после длинных выходных. Так, доллар уже достиг отметки 28 грн.

Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

Евро в понедельник покупали по 31,90 грн (на 11 копеек дороже, чем в прошлый четверг), а продавали по 32,52 грн (+12 копеек).

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Доллар покупали по 27,71 грн (+4 копейки), а продавали уже по 28 грн (на 2 копейки дороже, чем в предыдущем банковском дне).

По курсу валют от НБУ 27 августа доллар подешевел на 3 копейки – до 27,85 грн. Евро взамен потерял в цене до 14 копеек, и стоил 32,25 грн.

Отметим, доллар медленно падал все лето 2017 года. По состоянию на 1 июня на наличном рынке его продавали по 26,33 грн, а в конце лета, 29 августа, его стоимость составила 25,64 грн. Доллар стремительно подскочил в первую неделю сентября и дальше его курс был сравнительно стабильным. В начале ноября американская валюта несколько упала, однако с 6 ноября доллар уверенно рос, достигнув пика в середине января 2018 года (28,87 грн). Однако с 22 января "зеленый" начал дешеветь, опустившись до 26,65 гривны в середине февраля. С апреля до начала июля курс "зеленого" держался в коридоре 25,9-26,25 гривны, а с начала июля доллар начал ежедневно добавлять в цене несколько копеек.

Курс евро в конце июня 2017 года резко подскочил вверх, когда валюта еврозоны добавила 70 копеек в цене за одну неделю. Тенденция к росту евро сохранялась целое второе полугодие 2017 года и начало января 2018, достигнув пиковой отметки 35,66 гривны. После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и всю весну продолжал падение – в конце мая его покупали по 30,1 гривны. Начиная с 1 июня 2018 года евро потихоньку растет. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар евро Курсы валют Валюта
Источник: 24 Канал
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