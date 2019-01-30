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      Наличный курс валют 30 января: доллар опустился рекордно низко с начала года

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      Наличный курс валют на сегодня 30.01.2019: курс доллара и евро
      Наличный курс валют 30 января в Украине / dpchas.com.ua

      Курс гривны относительно евро 30 января на наличном рынке продолжал укрепляться – в частности, американская валюта опустилась до минимума с начала 2019 года.

      Об этом свидетельствуют данные сайта finance.ua.

      Евро потерял в среду в цене несколько копеек – покупали его по 31,38 гривны (-2 копейки), а продавали – по 31,80 гривны (-4 копейки).

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      Доллар также подешевел 30 января – на 4 копейки. Покупали "зеленый" по 27,55 гривны, а продавали – по 27,79 гривны.

      По курсу валют от НБУ 30 января доллар незначительно подешевел – на 2 копейки и стоил 27,77 грн. Евро потерял всего 1 копейку – подешевев до 31,72 грн.

      Отметим, начиная с середины января 2018 года, доллар медленно падал с отметки 28,88 грн до конца весны. Дешевле всего американская валюта в этом году стоила 28 мая – 26,09 грн. С тех пор началось постепенное подорожание доллара. Большой скачок наблюдался в июле – за месяц валюта прибавила в цене больше гривны. Начиная с сентября цена доллара незначительно колеблется в районе отметки в 28 гривен.

      Подобная ситуация с евро. Пиковый период пришелся на конец января – 22 числа евро стоил 35,62 грн! После этого в начале февраля евро просел до уровня 33,3-33,5 гривны и целую весну продолжал падение. Минимальная стоимость евро в 2018 году составила 30,64 грн. Начиная с 1 июня 2018-го евро возобновил рост, а начиная с конца сентября европейская валюта снова начала падать, потеряв за полтора месяца свыше 1 гривны в цене. Напомним, абсолютный антирекорд был в далеком феврале 2015 года – 37,35 грн/евро.

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      Теги: Новости Украины Валюта Курсы валют Евро Доллар Доллар-Гривна Гривна
      Источник: 24 Канал
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