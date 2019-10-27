Налоговая реформа: как это видят в министерстве экономики

В обществе должна начаться дискуссия относительно того, какая налоговая система нужна Украине. Она должна предусматривать создание рабочих мест и снять вопрос ФЛП.

Важнейший экономический актив Украины – люди, об этом написал министр экономики Тимофей Милованов на своей фейсбук-странице.

Читайте также: Никакого драматизма и драконовских штрафов, – Маркарова об изменениях для ФЛП

Министр при этом подчеркнул, что этот пост не предложение налоговых изменений, а приглашение к дискуссии.

Желательно, чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд,

– отметил Милованов.

Глава Минэкономики предлагает увеличить налоги на активы – например, недвижимость, и оставить НДС. По его словам, это стоит сделать для того, чтобы оттуда брать налоги на зарплаты учителей, врачей, пожарных, ученых и на пенсии.

"Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую налоговую реформу", – министр.

Милованов предлагает обсудить 8 пунктов:

Отменить ЕСВ (единый социальный взнос).

Максимально снизить налог на доход физического лица.

Для компенсации поднять налог на недвижимость.

Также для компенсации поднять налог на землю и другие активы.

Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.

Не трогать НДС. Улучшить сбор.

Продолжать детенизации экономики прямыми и косвенными методами.

Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в открытую и создание достаточного количества рабочих мест.

"Идея этих пунктов – снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы", – пояснил Милованов.

Верховная Рада 18 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073 о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшение давления на бизнес. Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек".

Министр также отметил, что на практике менять систему налогов очень сложно.

Потому что есть большие расходы – на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования,

– сказал глава министерства.

Вместе с тем Милованов отметил, что обсуждать потенциальные изменения – важно и полезно.