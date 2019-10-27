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      Налоговая реформа: как это видят в министерстве экономики

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      Милованов предлагает дискуссию по налоговой реформе
      Милованов предлагает дискуссию по налоговой реформе / pravda.com.ua

      В обществе должна начаться дискуссия относительно того, какая налоговая система нужна Украине. Она должна предусматривать создание рабочих мест и снять вопрос ФЛП.

      Важнейший экономический актив Украины – люди, об этом написал министр экономики Тимофей Милованов на своей фейсбук-странице.

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      Министр при этом подчеркнул, что этот пост не предложение налоговых изменений, а приглашение к дискуссии.

      Желательно, чтобы налоги стимулировали создание рабочих мест и повышение зарплат. Для этого нужно максимально снизить налоги на труд,
      – отметил Милованов.

      Глава Минэкономики предлагает увеличить налоги на активы – например, недвижимость, и оставить НДС. По его словам, это стоит сделать для того, чтобы оттуда брать налоги на зарплаты учителей, врачей, пожарных, ученых и на пенсии.

      "Я понимаю, что сегодня это невозможно, но я бы рассмотрел такую налоговую реформу", – министр.

      Милованов предлагает обсудить 8 пунктов:

      • Отменить ЕСВ (единый социальный взнос).
      • Максимально снизить налог на доход физического лица.
      • Для компенсации поднять налог на недвижимость.
      • Также для компенсации поднять налог на землю и другие активы.
      • Улучшить сбор налогов на недвижимость и другие активы.
      • Не трогать НДС. Улучшить сбор.
      • Продолжать детенизации экономики прямыми и косвенными методами.
      • Оказывать государственную поддержку бизнесу только при условии работы в открытую и создание достаточного количества рабочих мест.

      "Идея этих пунктов – снять с повестки дня вопрос ФЛП, обеспечить стимулы для создания рабочих мест, повышение зарплат и уменьшение безработицы", – пояснил Милованов.

      Верховная Рада 18 сентября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроекты 1053-1 и 1073 о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшение давления на бизнес. Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек".

      Министр также отметил, что на практике менять систему налогов очень сложно.

      Потому что есть большие расходы – на оборону, полицию, помощь бедным, развитие инфраструктуры, другие капитальные инвестиции, медицину, образование и науку. И любая радикальная смена налогов может разбалансировать поступления и оставить некоторые важные части общества без финансирования,
      – сказал глава министерства.

      Вместе с тем Милованов отметил, что обсуждать потенциальные изменения – важно и полезно.

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Тимофей Милованов Министерство экономического развития и торговли ФОПы Налоги
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