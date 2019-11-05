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      Налоговые новации в Украине дадут приток рабочей силы соседним странам, – социологи

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      Трудовая миграция
      Трудовая миграция / 112.ua

      Эксперты предостерегают, законодательные инициативы "слуг народа" уже имеют обратный эффект.

      О зарубежном опыте в создании рабочих мест и поддержке внутреннего производства для этого, заговорили украинские социологи, передает 5 канал. Доказывают: громкие лозунги власти о приходе иностранных инвесторов, которые вложат 50 миллиардов долларов инвестиций ничем не подтверждены. Новые законодательные инициативы, зарегистрированные в парламенте, наоборот будут иметь обратный эффект.

      Если мы хотим экономического роста, то должно быть увеличение полномочий для предпринимателей. И только потом привлекаются иностранные инвестиции. Самый яркий пример – Южная Корея, где 60% – это внутренние инвестиции, где люди вкладывают свои собственные средства. И лишь 30% это внешние инвесторы. Так должно быть и в Украине, по другому не бывает, – отметила Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных программ центра Разумкова.

      Социологи предупреждают, законодательные инициативы "слуг народа" уже имеют обратный эффект. Факт свертывания производства международных инвесторов зафиксирован на востоке и севере Украины. В случае продолжения таких тенденций – "не за горами" и закрытие ряда других производств и очередная миграционная волна.

      Они работают на развитие экономики России, Польши, Чехии и Германии. Эти страны пока делают все, чтобы привлечь иностранную рабочую силу. Когда речь идет о европейском опыте, то ни одно государство, которое поднимало свою экономику, не делало ставку только на внутренние трудовые ресурсы, – резюмировала Пищулина.

      Напомним, сейчас в парламенте еще находятся два спорных законопроекта, которые могут существенно увеличить налоговую нагрузку на крупный бизнес. Речь идет о проектах 1209-ть и 1210-ть. Бизнес-среда неоднократно выступала против таких новаций.

      blog_ava
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      Теги: Налоги Налоговый кодекс Слуга народа
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