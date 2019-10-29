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      Налоговые законопроекты надо отозвать, пока не будет решен вопрос с коррупцией, – политолог

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      Антон Кучухидзе
      Антон Кучухидзе / 112.ua

      Законопроекты из налоговой обоймы следовало бы отзывать из парламента, пока не будет решен вопрос с коррупцией в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, а законодательная или исполнительная власть сможет выйти с комплексной программой реформирования налоговой системы.

      Об этом в комментарии 112.ua для статьи "Поставить налоговый комитет на паузу: Как быть с коррупционным скандалом в Верховной Раде?" заявил политолог Антон Кучухидзе.

      "Нужна системная налоговая реформа, а не точечные технологические ходы. Дело не в том, чтобы, пока есть недоверие к комитету финансов, ФЛП освободить от уплаты налогов. Глобально это ничего не решит. Реформы в других странах, например в Польше, показывают, что экономика должна быть на ходу, а чтобы она была на ходу, начинать следует с понижения, а не повышения налогов. Пока что никто ничего подобного не предложил, потому что у провластной команды нет четкой экономической концепции. А между тем что мешает Кабмину предложить концепт налоговой реформы?" – сказал Кучухидзе.

      Если подобный блок идей поступит на обсуждение Верховной Рады и успешно пройдет голосование, то в переходных положениях нового Налогового кодекса будет указано, какие действующие законы следует изменить, а какие – аннулировать. "Тогда Кабмину придется упорядочить принятые нормативные акты в соответствии с новопринятым законом", – отмечает Кучухидзе.

      С ним согласен и экономист Павел Мельник, который заявил, что Верховная Рада должна была бы принять постановление об отмене налоговых законов, вот только делать это уже поздно. "Негативный механизм уже запущен. Даже если парламентарии все это остановят, информация о том, какие условия создает Украина для бизнеса, уже попала в отчеты международных кампаний. Они в курсе, что British American Tobaсco сворачивает производство. Шансы Украины на размещение инвестиций уже приблизились к шансам Эфиопии", – констатирует эксперт.

      "В период падающей экономики проводить делиберализацию рынков – огромная ошибка. Наоборот, следует разрешить все, что не запрещено. Иначе получим рецессию, падение ВВП и доллар по 40", – предупреждает он.

      Напомним, на прошлой неделе экс-нардеп Сергей Лещенко и журналистка Соня Кошкина заявили, что члены налогового комитета провалили законопроект, который должен был прикрыть коррупционную схему по обогащению на площадках для оценки недвижимости, якобы в обмен на финансовое вознаграждение. К схеме причастен приближенный к олигарху Игорю Коломойскому нардеп Антон Яценко, и депутаты, которых связывают с Коломойским, решили не голосовать за законопроект 2047-д. Это вызвало гнев у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, который публично заподозрил своих депутатов в коррупции. Позже об этом заявил президент Зеленский.

      Ранее налоговый комитет одобрил ряд скандальных законопроектов, которые бьют по ФЛП, среднему и крупному бизнесу, при этом не затрагивают интересы Коломойского. В первую очередь имеется в виду скандальный законопроект № 1210, усиливающий фискальное давление на бизнес, из-за чего крупные международные корпорации уже заявили, что закроют свои фабрики в Украине.

      blog_ava
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      Теги: Налоговый кодекс Налоги Коррупция
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