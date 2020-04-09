Наместник Ионинского монастыря УПЦ МП в Киеве заболел коронавирусом

Настоятель киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве Иона Черепанов получил положительный тест на коронавирус. Перед этим архиепископ УПЦ МП несколько скептически относился к установленным правительством ограничениям.

Сейчас самочувствие и температура священнослужителя в норме, об этом он рассказал на своей странице в фейсбук. Архиепископ находится в полной самоизоляции и под контролем врачей.

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Он также отметил, что не знает, где мог заразиться. Однако, по словам священнослужителя, "это не удивительно при таком количестве контактов".

Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный,

– написал архиепископ.

Службы в монастыре, что расположен в ботсаду Киева, продолжаются, но без прихожан.

Что было раньше

Черепанов критически относился к мерам карантина, о чем свидетельствуют сообщения в его соцсетях. В частности, призвал приходить на службу в храм, несмотря на карантин.



Скриншот с фейсбук-страницы Антона Геращенко

В комментариях появлялись призывы приходить на службу несмотря на карантин.



Скриншот с фейсбук-страницы Антона Геращенко

Ситуацию со священником также прокомментировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей фейсбук-странице.

Часто жертвой вируса становятся и те, кто не верили в его существование или не считали нужным в должной мере соблюдать карантин,

– отметил он.