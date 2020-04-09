Наместник Ионинского монастыря УПЦ МП в Киеве заболел коронавирусом
Настоятель киевского Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве Иона Черепанов получил положительный тест на коронавирус. Перед этим архиепископ УПЦ МП несколько скептически относился к установленным правительством ограничениям.
Сейчас самочувствие и температура священнослужителя в норме, об этом он рассказал на своей странице в фейсбук. Архиепископ находится в полной самоизоляции и под контролем врачей.
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Он также отметил, что не знает, где мог заразиться. Однако, по словам священнослужителя, "это не удивительно при таком количестве контактов".
Друзья, вот и меня коснулось мировое поветрие. После воскресной службы на улице у меня поднялась температура, в понедельник она дошла до 38 и я решил на всякий случай сделать тест. Вчера стало известно, что он положительный,
– написал архиепископ.
Службы в монастыре, что расположен в ботсаду Киева, продолжаются, но без прихожан.
Что было раньше
Черепанов критически относился к мерам карантина, о чем свидетельствуют сообщения в его соцсетях. В частности, призвал приходить на службу в храм, несмотря на карантин.
Скриншот с фейсбук-страницы Антона Геращенко
В комментариях появлялись призывы приходить на службу несмотря на карантин.
Скриншот с фейсбук-страницы Антона Геращенко
Ситуацию со священником также прокомментировал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей фейсбук-странице.
Часто жертвой вируса становятся и те, кто не верили в его существование или не считали нужным в должной мере соблюдать карантин,
– отметил он.
Коронавирус и церковь: все, что нужно знать
- У священнослужителя из Тернопольской области коронавирус подтвердили 19 марта. После заражения и вплоть до госпитализации он успел установить контакты с не менее 500 людьми. Несмотря на усилия медиков священник умер.
- Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей. Говорилось о безопасность празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения коронавируса.
- Впервые в истории в Ватикане все пасхальные богослужения Папы Римского Франциска состоятся без присутствия верующих. Папа просто зачитает молитву онлайн.
- Правительство официально не закрывает церкви, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Несмотря на это Православная церковь Украины не видит оснований для запрета проведения богослужений с участием не более 10 человек.
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Отметим, 5 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей. Источники 24 канала сообщили, что по состоянию на 6 апреля владыка Павел был в тяжелом состоянии в больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19.
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