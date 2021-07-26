В полиции рассказали, что мужчинам инкриминируют покушение на убийство. Подозреваемых задержали еще 24 июля.
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Что известно о подозреваемых
- Это – 36-летний и 28-летний жители Днепропетровщины. Перед задержанием правоохранители несколько дней следили за подозреваемыми.
- По данным следствия, именно эти мужчины напали на активистку.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что Эшонкулова уже узнала задержанных.
- Сейчас подозреваемые не сотрудничают со следствием.
Нападение на Эшонкулову: главное
- На активистку Наталью Эшонкулову напали в Днепре.
- Женщину зверски избили 2 мужчин. У Эшонкуловой – сотрясение мозга, выбиты зубы и многочисленные повреждения лица.
- Сразу после нападения активистка вышла в прямой эфир. Она заявила, что к нападению причастен авторитет Александр Петровский, известный по кличке "Нарик", и его "правая рука" Сергей Олейник – "Умка".
- Кроме того, Эшонкулова подчеркнула, что нападение на нее спланировали заранее. По словам активистки, ее хотели "убрать" за общественную деятельность.