Такое мнение 24 Канала высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж, подчеркнув, что российский диктатор осознает последствия. Пример Украины может побудить ее партнеров дать резкий ответ.

Готовит ли Россия нападение на Европу?

Генерал армии объяснил, что в последнее время НАТО уже начало сбивать российские дроны, которые нарушают воздушное пространство стран Альянса. В целом Европа имеет мощные системы обнаружения, авиацию, в частности F-35, ЗРК Patriot, SAMP/T и ракеты Tomahawk.

Поэтому Путин понимает – как только он начнет какие-то операции, будут ответные удары из разных регионов – Финляндии, Польши, Германии и Украины. Беспилотники и ракеты будут лететь на территорию России тысячами.

Это накроет все, все пусковые установки в Москве, которые там будут. Надо рассматривать такие сценарии. Уже и Трамп угрожает ядерной бомбой, говорит, что американская лодка стоит возле России – 8 мин и действует комплекс баллистических ракет,

– подчеркнул он.

В то же время переоценивать российское вооружение, которым так запугивает Путин, не нужно. По словам Маломужа, те же аппараты с ядерной установкой "Посейдоны" россияне ни разу не испытывали в ходе боев. Даже новейшие российские ядерные ракеты ни разу не достигли целей.

В то же время в США, Франции и Великобритании есть новейшие системы, которые могут наносить удары по всем российским стратегическим объектам, включая столицу. Москва будет снесена,

– подчеркнул генерал армии.

Он добавил, что российские угрозы еще больше будут вызывать беспокойство, но самое главное – готовность США и Европы. Они будут вынуждены объединиться против России и Украина сможет присоединиться.

Что известно об угрозе войны России против Европы?