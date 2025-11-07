Таку думку 24 Каналу висловив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, наголосивши, що російський диктатор усвідомлює наслідки. Приклад України може спонукати її партнерів дати різку відповідь.

Чи готує Росія напад на Європу?

Генерал армії пояснив, що останнім часом НАТО вже почало збивати російські дрони, які порушують повітряний простір країн Альянсу. Загалом Європа має потужні системи виявлення, авіацію, зокрема F-35, ЗРК Patriot, SAMP/T та ракети Tomahawk.

Тому Путін розуміє – як тільки він почне якісь операції, будуть удари у відповідь з різних регіонів – Фінляндії, Польщі, Німеччини та України. Безпілотники та ракети будуть летіти на територію Росії тисячами.

Це накриє все, всі пускові установки в Москві, які там будуть. Треба розглядати такі сценарії. Вже й Трамп погрожує ядерною бомбою, каже, що американський човен стоїть біля Росії – 8 хв і діє комплекс балістичних ракет,

– наголосив він.

Водночас переоцінювати російське озброєння, яким так залякує Путін, не потрібно. За словами Маломужа, ті ж самі апарати з ядерною установкою "Посейдони" росіяни жодного разу не випробовували у ході боїв. Навіть новітні російські ядерні ракети ні разу не досягли цілей.

Водночас у США, Франції та Британії є новітні системи, які можуть завдавати ударів по всіх російських стратегічних об'єктах, включно зі столицею. Москва буде знесена,

– підкреслив генерал армії.

Він додав, що російські погрози ще більше будуть викликати занепокоєння, але найголовніше – готовність США та Європи. Вони будуть змушені об'єднатись проти Росії і Україна зможе приєднатись.

Що відомо про загрозу війни Росії проти Європи?