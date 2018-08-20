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Нападение на мэрию Харькова: появилось видео инцидента

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Нападение на харьковскую мэрию
Нападение на харьковскую мэрию / Нацполиция

Появилось видео момента стрельбы в Харькове, которая произошла ночью возле горсовета.

Видео опубликовало местное издание "Харьков.Live".

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Как сообщал 24 Канал, неизвестный вооруженный мужчина пытался ворваться в горсовет Харькова. После прибытия на место происшествия правоохранителей, мужчина открыл огонь по полицейским и ранил одного из них. Позже, несмотря на усилия медиков, полицейский скончался. Другой раненый находится в стабильном тяжелом состоянии.

Так, по факту происшествия открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

На видео видно, как мужчина стреляет в дверь харьковской мэрии.

Видео нападения на харьковскую мэрию:

 

Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Криминальные новости Новости Харькова
Источник: 24 Канал
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