В мире прогнозируют значительное сокращение населения до 2100 года. Не обойдет оно и Украину: по прогнозам ученых, к концу века численность населения нашей страны составит лишь 17,55 миллионов.

Соответствующие предположения появились в исследовании группы ученых Вашингтонского университета в Сиэтле, сообщает Daily Mail.

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Ожидается, что сначала численность населения Земли увеличится более чем на 2 миллиарда. Больше всего это касается Африки к югу от Сахары. Так как там уже наблюдается достаточно высокий уровень рождаемости.

Однако в 2064 году население планеты начнет сокращаться. Достигнув пика в 9,7 миллиарда людей, оно уменьшится примерно до 8,8 миллиарда. Люди будут рожать меньше, потому что страны со временем становятся модернизированными, а традиционная роль женщин как матерей и домохозяек исчезает.

Украина принадлежит к тем странам мира, в которых к 2100 году может произойти значительное уменьшение численности населения – на 50% и даже больше. Такое значительное сокращение ученые прогнозируют еще для 22 стран.

Интересно! Исследование американских ученых противоречит прогнозам ООН. Там наоборот раньше заявляли, что к 2100 году население мира будет расти.

Сейчас средний коэффициент рождаемости в мире – 237 детей на каждых 100 женщин. По прогнозам ученых, к концу XXI века он может снизиться до 166 детей на каждых 100 женщин.

Что еще изменится в мире

Китай относится к странам, где численность населения сократится на 25 – 50%, то есть с 1,4 миллиарда до 732 миллионов. Наиболее густонаселенной страной может стать Индия: там будет проживать 1,09 миллиарда людей.

Кроме этого, ученые прогнозируют увеличение среднего возраста человечества. Это произойдет, в частности, вследствие снижения рождаемости и лучшего приспособления к окружающим условиям. Между тем население трудоспособного возраста из-за этого сократится, поэтому пострадают экономики многих стран.

Согласно исследованию, одной из крупнейших и богатейших стран в мире станет Нигерия. Значительные успехи в экономике будут наблюдаться в Индонезии и Турции. А вот в Бразилии и России ситуация наоборот ухудшится.