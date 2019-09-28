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      Насколько за год выросла средняя зарплата в Украине

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      Средняя зарплата в Украине
      Средняя зарплата в Украине / politeka.net

      В Украине средняя номинальная зарплата штатного работника в августе 2019 выросла на 17,4% – до 10 тысяч 537 гривен – по сравнению с августом 2018 года.

      При этом индекс реальной зарплаты в августе 2019 года по сравнению с июлем составил 96,3%, а за август 2018 года – 107,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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      Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2019 года была в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 тысяч 173 гривен).

      Заметим, что в проект государственного бюджета-2020 заложена минимальная зарплата на уровне 4 тысяч 723 гривны.

      бюджет 2020 середня зарплата гроші економіка

      Как менялась средняя зарплата в Украине за последние 6 лет

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      Теги: Деньги Новости Украины Статистика Зарплата
      Источник: 24 канал
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