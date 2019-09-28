Насколько за год выросла средняя зарплата в Украине

В Украине средняя номинальная зарплата штатного работника в августе 2019 выросла на 17,4% – до 10 тысяч 537 гривен – по сравнению с августом 2018 года.

При этом индекс реальной зарплаты в августе 2019 года по сравнению с июлем составил 96,3%, а за август 2018 года – 107,7%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Читайте также: Зарплата в долларах в Украине ниже, чем в половине стран СНГ

Средняя номинальная зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2019 года была в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4 тысяч 173 гривен).

Заметим, что в проект государственного бюджета-2020 заложена минимальная зарплата на уровне 4 тысяч 723 гривны.

Как менялась средняя зарплата в Украине за последние 6 лет