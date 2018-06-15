Настя Каменских похвасталась стройной фигурой: фото
Популярная певица Настя Каменских поразила результатом регулярных и активных тренировок в спортзале. Она выложила в Instagram фотографию, на которой показала свою подтянутую фигуру.
Популярная певица Настя Каменских поразила результатом регулярных и активных тренировок в спортзале. Она выложила в Instagram фотографию, на которой показала свою подтянутую фигуру.
Читайте также: Настя Каменских засветила обручальное кольцо на светском мероприятии: фото
В большинстве комментариев под фото поклонники звезды удивляются тому, как сильно она похудела, и хвалят ее новую фигуру.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии