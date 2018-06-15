Настя Каменских похвасталась стройной фигурой: фото

Популярная певица Настя Каменских поразила результатом регулярных и активных тренировок в спортзале. Она выложила в Instagram фотографию, на которой показала свою подтянутую фигуру.

Популярная певица Настя Каменских поразила результатом регулярных и активных тренировок в спортзале. Она выложила в Instagram фотографию, на которой показала свою подтянутую фигуру.

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Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 14 Чер 2018 р. о 9:39 PDT

В большинстве комментариев под фото поклонники звезды удивляются тому, как сильно она похудела, и хвалят ее новую фигуру.