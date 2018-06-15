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Настя Каменских похвасталась стройной фигурой: фото

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Настя Каменских
Настя Каменских / Фото з Іnstagram

Популярная певица Настя Каменских поразила результатом регулярных и активных тренировок в спортзале. Она выложила в Instagram фотографию, на которой показала свою подтянутую фигуру.

Популярная певица Настя Каменских поразила результатом регулярных и активных тренировок в спортзале. Она выложила в Instagram фотографию, на которой показала свою подтянутую фигуру.

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В большинстве комментариев под фото поклонники звезды удивляются тому, как сильно она похудела, и хвалят ее новую фигуру.

 

Теги: Мода Новости Украины LifeStyle Настя Каменских
Источник: 24 Канал
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