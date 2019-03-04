НАТО способно справиться с любой проблемой, – дипломат США о России и корабли в Украине

Европейский Союз и США объединяют усилия в поддержке Украины в опоре к российской агрессии – ракетный эсминец США в порту Одессы это подтверждает. Кроме того, Россия должна немедленно освободить захваченных в Черном море в конце ноября 2018 года украинских моряков.

Посол Соединенных Штатов Америки в Европейском союзе Гордон Сондланд подчеркнул, что Украина может быть уверена в поддержке со стороны НАТО, пишет "Радио Свобода".

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Так, после визита в Одессу в конце февраля американский дипломат подчеркнул – раскрутка темы об ухудшении отношений США с Евросоюзом абсолютно не соответствует действительности. Особенно – если речь идет об Украине. Американский дипломат посетил украинский город еще 25 февраля.

Когда речь идет о действительно важных вещах, таких как поддержка народа Украины, мы стоим бок о бок, и делегация высокого уровня, которая прибыла со мной, является лишь еще одним подтверждением того,

– отметил посол.

24 канал писал, что американский эсминец USS Donald Cook находился в порту Одессы от 25 до 27 февраля. Судно уже успело принять участие в учениях военно-морских сил Турции, и похожие проведет с кораблями ВМС Украины.

Мероприятия американских судов в Черное море Сондланд назвал свидетельством свободы мореплавания. США могут входить в международные воды "когда и где захотят", не заботясь при этом о препятствиях.

При этом посол отметил, что союз НАТО не боится разгневать Россию. Альянс вполне способен "справиться с любой проблемой", которая может возникнуть.

Что известно об американском эсминце USS Donald Cook?

Корабль направился в Черное море через пролив Дарданеллы для проведения операций по обеспечению безопасности и укреплению региональной стабильности совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Donald Cook является эскадреным миноносцем четвертого поколения, основным оружием которого является управляемые крылатые ракеты "Томагавк" со способностью нести ядерные заряды.

Со своей стороны, спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер назвал эсминец США символом солидарности с Украиной и поддержки ее суверенитета. Кроме того, визит этого корабля в одесский порт отражает поддержку принципов свободного судоходства в Черном море.

Также Сондланд призвал Россию немедленно освободить украинских моряков, захваченных в конце ноября.

Это очевидное нарушение международного права, и мы вполне откровенно об этом говорим. Моряков должны вернуть немедленно. Не существует абсолютно никакого оправдания тому, чтобы их дальше держали за решеткой,

– сказал он.

Дипломат предупредил Россию о дополнительных санкциях за такие действия из Кремля – ​​общие с ЕС.

"Такое поведение россиян, как в этом случае, обойдется очень-очень-очень дорого", – добавил Сондланд.

Как украинские моряки оказались в русском плену?

25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России умышленно протаранил буксир украинских военных моряков. Этот буксир – один из трех украинских военных кораблей, которые законно плыли из порта Одессы в порт Мариуполя.



После тарана украинские корабли продолжили свой путь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда России открыли стрельбу по украинским судам. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



После обстрела российские пограничники захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 моряков. Их арестовали и удерживают теперь в московских СИЗО. Все украинские моряки объявили себя военнопленными.