Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб защитник, который имел награду от Залужного

Украина каждый день теряет в борьбе против врага своих лучших сыновей и дочерей. От рук российских оккупантов в районе Авдеевки Донецкой области погиб 37-летний Назарий Керницкий. Военнослужащий был родом из Ивано-Франковска.

Друзья погибшего рассказали, что Назарий Керницкий встал на защиту Родины в начале полномасштабного вторжения. Боец воевал в составе 110 отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

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На фронте погиб защитник из Ивано-Франковска

Керницкий был отмечен "Золотым Крестом" главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и медалью "За оборону Авдеевки".

Друзья вспоминают бойца как жизнерадостного и веселого человека, верного и надежного друга.

Был очень жизнерадостным, с которым всегда весело. Также он был верным и надежным другом. У него было так много планов на будущее, которым теперь никогда не сбыться. Нам всем тебя будет очень не хватать,

– рассказали друзья погибшего Героя.

Государственные награды Назария Керницкого / Фото "Галка"

В последний путь его проведут в пятницу, 12 января.

Трагические потери Украины в войне

6 января свою жизнь за страну отдал герой из Хмельницкой области 27-летний Роман Ряжских. Парень был выпускником факультета журналистики Львовского национального университета имени Ивана Франка. Герой отправился защищать родную землю от врага в сентябре 2023 года. Парень получил ранение 4 января во время выполнения боевого задания, а затем скончался в больнице.

7 января во время выполнения боевого задания в Донецкой области погиб 26-летний воин Павел Бродюк родом из Львовской области. Молодой защитник был командиром отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого. У защитника остались родители и брат.

10 января обнародовали информацию о том, что во время защиты суверенитета Украины от российских оккупантов на поле боя погиб Сергей Огарков. Трагическое событие произошло на Бахмутском направлении. Защитник был ярым поклонником клуба, за который играет его сын, поэтому на войне имел позывной "Шахтер". Он защищал нашу страну на одном из самых горячих участков фронта, но, к сожалению, Герой вернулся домой на щите. Ему был 51 год.

11 января стало известно о том, что на фронте погиб 21-летний Даниил Новиков. Когда началась полномасштабная война, парень жил и работал в Бельгии, однако вернулся и стал на защиту Украины. По словам боевой напарницы, Герой погиб от попадания вражеского дрона – тот попал ему в голову. Она также добавила, что у него уже два ранения, но каждый раз возвращался в строй.

Редакцияискренне сочувствует всем родным и близким Героя. Вечная память. Низко кланяемся к земле Герою Украины, отдавшего свою жизнь в борьбе за независимость родного государства.