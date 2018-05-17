Назвали наиболее толерантную к ЛГБТ страну в мире: исследование

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World Gay Pride

Исследования проводились в 40 странах. Респондентам в опросе нужно было ответить, считают ли они гомосексуальность морально приемлемой или неприемлемой.



Из опрошенных испанцев 55% ответили, что они считают гомосексуальность морально приемлемой, тогда как 6% считают это недопустимым. 38% ответили, что это не вопрос морали (not a moral issue).



Интересно, что рейтинг базируется на проценте респондентов, которые считают гомосексуальность неприемлемой (unacceptable). Удивительно большой процент гомофобии был зафиксирован в США, где 37 процентов считают недопустимым гомосексуальность, тогда как 35 процентов отметили, что это не вопрос морали. Чехия отличилась высоким процентом опрошенных, которые считают гомосексуальность нормальным явлением, даже опередив по данному показателю Испанию – 56 процентов. Однако 14 процентов чехов сказали, что это аморально.



Страны, где самые низкие показатели толерантности, включают Гану и Российскую Федерацию, где соответственно 98 и 72 процентов опрошенных считают гомосексуальность недопустимой.



Эти результаты совпадают с прошлогодним исследованием Pew Research Center, которое тоже назвало тогда Испанию наиболее толерантной страной.



Несмотря на то, что Испания известна как страна, где значительная часть населения исповедует католицизм, начиная с 2005 года в ней было заключено почти 48 миллионов однополых браков. Мадрид также известен проведением ежегодного гей-прайда, а в 2017 году Мадрид принимал World Gay Pride.