Названо полезное свойство селфи

Исследования подтвердили, что делать снимки на фронтальную камеру смартфона полезно – селфи поднимают самооценку.

Об этом заявили аналитики фитнес-портала FitRated, которые провели масштабный опрос, передает Еlitedaily.

По их словам, когда человек ищет для селфи выгодные ракурсы, то его самооценка поднимается.

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В результате исследования специалисты выделили три группы. Первая группа не пользовалась сетями вообще и не делала селфи. Вторая группа проводила в соцсетях от одного до двух часов в день и делали 1-2 селфи в месяц. Участники третьей группы "сидели" в соцсетях более 3 часов ежедневно и делали более трех фото в месяц

Выяснилась такая закономерность, что чем больше времени люди проводили в соцсетях – тем большее значение придавали внешности и чаще сравнивали себя с окружающими.

И те, кто делал более трех селфи в месяц – более уверены в себе. А секрет лишь в том, для чего вы фотографируетесь.

Вам следует спросить себя, почему вы делаете селфи – чтобы поднять себе настроение, посоревноваться с друзьями и подписчиков, ради развлечения или чтобы запомнить счастливые моменты,

– отметил врач Роберт Глаттер из больницы Ленокс Хилл в США.

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