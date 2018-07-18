Названы самые экзотические имена, которыми киевляне называют младенцев в 2018 году

В Киеве назвали самые популярные и довольно редкие мужские и женские имена, которыми родители называли своих новорожденных детей в первом полугодии 2018 года.

Об этом рассказал начальник Главного территориального управления юстиции в Киеве Станислав Куценко, передает пресс-служба органа.

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Так, по информации отделов государственной регистрации актов гражданского состояния, самыми популярными женскими именами в этом полугодии стали – София, Злата, Мария, Милана, а для мальчиков – Максим, Артем, Александр и Дмитрий.

В то же время, среди необычных имен, которые выбрали родители для своих детей, – Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа, Златояра для девочек, и Азарий, Марсель, Златозар, Сварг, Киприан, Закария для мальчиков.

Куценко добавил, что за последние 6 месяцев 2018 года в Киеве выдали 17057 свидетельств о рождении, в частности, прямо в родильном отделении родители получили 8212 документов.

Также, чиновник рассказал, что за первое полугодие 2018 в столице родилось 8869 мальчиков, и 8188 девочек.