Не договорились: "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Оппоблок" пойдут на выборы отдельно

Партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Оппозиционный блок" организовали съезд на местном стадионе в Конча-Заспе. На нем: одиозный Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Сергей Левочкин, Нестор Шуфрич и Наталья Королевская. Однако, договориться политики так и не смогли.

Об этом сообщил 24 канала в прямом эфире.

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Группа Рабиновича-Бойко-Медведчука ("Оппозиционная платформа – За жизнь"– 24 канал) не будет идти на выборы вместе с группой Ахметова ("Оппозиционный блок" – 24), поскольку последний был против объединения. Это означает, что группа Ахметова даже не попадает в этот раз в Раду. В то же время "Оппозиционный блок – За жизнь" скорее всего может набрать 11% голосов. И таким образом стать одной из крупнейших партий в парламенте.

Отметим, что "Оппозиционная платформа – За жизнь" даже представила своего будущего премьер-министра – им стал Юрий Бойко, который баллотировался на пост президента Украины. При таком раскладе, кум Путина Виктор Медведчук может претендовать на должность вице-премьер-министра.

Сам Юрий Бойко отметил, что своей партией собирается предоставить автономию Донбасса и отменить некоторые законы, которые приняли после Революции достоинства.

Мы вернем мир на Донбасс, Украина выполнит минские соглашения, Донбасс получит автономный статус в составе Украины,

– добавил он.

Напомним, "Оппозиционная платформа – За жизнь" представила избирательный состав. Так, в список партии вошли Юрий Бойко – лидер фракции, Вадим Рабинович – украинско-израильский бизнесмен и олигарх, лидер партии "За жизнь", Виктор Медведчук – лидер общественного движения "Украинский выбор" и кум российского президента Владимира Путина, Наталья Королевская – народная депутат Украины и Сергей Левочкин – народный депутат Украины.