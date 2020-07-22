Нетрезвый мужчина на одной из баз отдыха в Хотомле, под Харьковом, устроил настоящий погром. Он требовал еще алкоголя, избил нескольких женщин и угрожал задушить их ребенка. По словам очевидцев, мужчина может быть работником СБУ, по другим данным – он бывший сотрудник налоговой полиции.

Як все трапилось

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Як пишуть місцеві ЗМІ, нетверезий чоловік влаштував бійку з відпочивальниками бази та накинувся з кулаками на літню жінку та ще одну дівчину.

Неадекват також погрожував жінкам, що відпочивали по сусідству, задушити їх однорічну дитину.

Згодом він нібито почав бити власну дружину і плюватися в неї.

Охорона бази відпочинку нічого не могла вдіяти із п’яним неадекватом, відтак, люди викликали патрульних, які врешті зуміли його "пов’язати".

Викликали патрульну і білочник вдарив одного з копів, після чого був остаточно пов'язаний. Пробили його по базі і сказали, що він співробітник СБУ,

– переповідають історію в одному з харківських телеграм-каналів.

За даними поліції, від дій неадеквата постраждала мешканка Харкова.

За фактом події відкрите кримінальне провадження за статтею "Хуліганство".

Затримання п'яного неадеквата на Харківщині: відео 18+