Это что-то страшное: пораженная нефтебаза в Орле пылает еще сильнее, – яркие кадры

Ночью дроны атаковали нефтебазу в российском Орле. Поражение было успешным. Это лишний раз доказывает мощный пожар на месте прилета, который к утру только набрал обороты.

В ночь на 14 декабря Силы обороны Украины атаковали один из крупнейших нефтяных терминалов в пригороде Орла в России. На объекте возник огромный пожар, передает 24 Канал.

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Черное облако мести

Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальная лошадь" входит в российский военно-промышленный комплекс. Известно, что этот объект обеспечивает снабжение нефтепродуктами для вражеской армии.

Поражение произошло около 00:00. Очевидцы рассказывали, что незадолго до взрывов слышали, как улетают БПЛА. Также они сообщали о возгорании по меньшей мере одного резервуара.

По состоянию на утро пожар только усилился. Яркие кадры "хлопка" публикуют в сети.

Обратите внимание! Город Орел расположен на расстоянии минимум 160 км от северо-восточной границы Украины.

"Хлопок" в Орле не планирует стихать / Фото телеграмм Петра Андрющенко

По городу распространяется едкий дым: смотрите видео

К слову, недавно в Новосибирске произошел масштабный пожар на военном складе.

Ночью 11 декабря был нанесен удар по Таганрогу. Городские власти и руководитель области сообщили, что промышленное предприятие в городе подверглось ракетной атаке. Россияне в сети предполагали, что Украина использовала по Таганрогу ATACMS. После обстрела была повреждена котельная, часть города осталося без отопления.

Позже выяснилось, что удар пришелся по военному аэродрому, авиаремонтному заводу и казармам. Авиаремонтный завод в Таганроге важен для России, поскольку обслуживает самолеты Ил-76 и А-50, которые используются для обстрелов Украины и разведки.

У Путина не смогли сдержать гнева. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков пригрозил ответом.

Также в последние дни громко было в Грозном. Там дроны могли поразить место дислокации спецназа МВД.

Горела и пылала нефтебаза в Брянске. Ее тоже атаковали беспилотники. Удалось поразить не менее двух цистерн. Этот объект поддерживает обеспечение оккупационной армии горюче-смазочными материалами.