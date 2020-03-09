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      Нефтяной скандал: в России объяснили, почему не пришли к соглашению с ОПЕК

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      Соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти не отвечало интересам РФ. Поэтому его решили не продолжать.

      В России объяснили, почему не пришли к согласию со странами ОПЕК. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, пишет ТАСС.

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      Все объемы нефти, которые добывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемам американской сланцевой нефти,
      – заявил Леонтьев.

      По его словам, кроме США, есть и другие страны, которые находятся "за периметром" соглашения ОПЕК и готовы наращивать добычу нефти. Поэтому Леонтьев убежден, что для России "это соглашение просто лишено смысла".

      В России готовы были продлить договоренность, если ее условия были бы более компромиссными.

      Но то предложение, которое было сделано, не было партнерским. Партнерское соглашение всегда предусматривает компромисс,
      - добавил прессекретарь "Роснефти".

      Почему сорвалась нефтяное соглашение между ОПЕК и Россией

      • Страны ОПЕК на переговорах не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующее соглашение перестанет действовать с 1 апреля. После этого любые ограничения на добычу нефти будут сняты.
      • В результате распространения по всему миру коронавируса спрос на нефть упал. Россия отказалась сокращать производство нефти. А Саудовская Аравия еще больше обострила ситуацию. Как объясняют эксперты, королевство снизило цены на поставки в апреле на 6 – 8 долларов. В Саудовской Аравии прибегли к этому, чтобы вернуть себе долю рынка и надавить на Россию.

      Как это повлияло на экономику

      • В результате того, что ОПЕК и Россия не договорились, цены на нефть упали на 30%. Это самый ощутимый обвал цен, начиная с 1991 года.
      • Кроме того, курс рубля к доллару резко упал. По состоянию на 9:00 утра по московскому времени доллар на форекс-рынке стоил 73,04 рубля. Евро дошел до отметки 83, 13 рубля.

      Как снижение цен на нефть повлияло на фондовые рынки

      • торги на S&P 500 пришлось остановить после падения на 5%;
      • фьючерсы Dow снизились на 4,9%, Nasdaq Composite – на 4,8%.
      • Гонконгская биржа просела на 3,5%, южнокорейская - на 4%, Шанхайская - на 2,5%.
      • в Австралии индекс S&P/ASX 200 снизился на рекордные за 11 лет 6,3%;
      • на международном валютном рынке обвалился курс российского рубля. Доллар вырос до 73,29 рубля. А это самая высокая стоимость американской валюты с марта 2016 года.
      Гороскоп на 9 марта для всех знаков зодиака
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости США Новости Украины Саудовская Аравия ОПЕК Новости России Фондовый рынок Обвал цен на нефть нефть
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