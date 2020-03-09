Нефтяной скандал: в России объяснили, почему не пришли к соглашению с ОПЕК

Соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти не отвечало интересам РФ. Поэтому его решили не продолжать.

В России объяснили, почему не пришли к согласию со странами ОПЕК. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, пишет ТАСС.

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Все объемы нефти, которые добывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемам американской сланцевой нефти,

– заявил Леонтьев.

По его словам, кроме США, есть и другие страны, которые находятся "за периметром" соглашения ОПЕК и готовы наращивать добычу нефти. Поэтому Леонтьев убежден, что для России "это соглашение просто лишено смысла".

В России готовы были продлить договоренность, если ее условия были бы более компромиссными.

Но то предложение, которое было сделано, не было партнерским. Партнерское соглашение всегда предусматривает компромисс,

- добавил прессекретарь "Роснефти".

Почему сорвалась нефтяное соглашение между ОПЕК и Россией

Страны ОПЕК на переговорах не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующее соглашение перестанет действовать с 1 апреля. После этого любые ограничения на добычу нефти будут сняты.

В результате распространения по всему миру коронавируса спрос на нефть упал. Россия отказалась сокращать производство нефти. А Саудовская Аравия еще больше обострила ситуацию. Как объясняют эксперты, королевство снизило цены на поставки в апреле на 6 – 8 долларов. В Саудовской Аравии прибегли к этому, чтобы вернуть себе долю рынка и надавить на Россию.

Как это повлияло на экономику

В результате того, что ОПЕК и Россия не договорились, цены на нефть упали на 30%. Это самый ощутимый обвал цен, начиная с 1991 года.

Кроме того, курс рубля к доллару резко упал. По состоянию на 9:00 утра по московскому времени доллар на форекс-рынке стоил 73,04 рубля. Евро дошел до отметки 83, 13 рубля.

Как снижение цен на нефть повлияло на фондовые рынки