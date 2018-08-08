Какой негативный синдром провоцируют смартфоны

Ученые обнаружили еще одно негативное влияние смартфонов. Мобильные телефоны провоцируют синдром дефицита внимания и подрывают доверие между людьми.

Об этом рассказал психолог Университета Вирджинии (США) Костадин Кушлев и его коллеги из Университета Британской Колумбии (Канада), передает Medical Xpress.

Телефоны перестали выполнять свою главную функцию – объединять людей.

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Они провели несколько экспериментов. Во время первого 2 недели наблюдали за студентами. Добровольцев просили ставить телефон на режим вибрации, беззвучный режим или на полную громкость.

У тех, кто постоянно отвлекался на звуки уведомлений смартфона, наблюдали симптомы дефицита внимания и гиперактивности.

Второй эксперимент проходил в кафе. Одну группу людей попросили обедать с выключенными телефонами, а вторая группа – за другим столиком пользовалась гаджетами. Несмотря на ограничения, участники признались, что отлично провели время, общаясь вживую.

Механизм соцсетей вызывает зависимость и разрушает "живые" связи

Что интересно, чем чаще люди ищут информацию в смартфоне – тем меньше они доверяют незнакомцам, соседям и представителям других конфессий и национальностей.

Третье наблюдение провели в музее науки в Ванкувере. Одних родителей с детьми попросили использовать смартфон во время прогулки как можно больше, другим предложили сократить его использование до минимума. Выяснилось, что активные пользователи смартфонов вышли из музея с чувством, что прогулка была бессмысленной.

Также оказалось, что смартфоны портят отношения детей с родителями. Чтобы привлечь внимание родителей, дети смывали их телефоны в унитаз или прятали их.

Психологи отметили, что механизмы соцсетей вызывают зависимость и разрушают социальные связи в реальной жизни.

Смартфоны провоцируют синдром дефицита внимания

Кроме того, смартфоны негативно влияют на сон, зрение, слух, спину, вес, память и эмоции.

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