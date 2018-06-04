Неизвестные инвесторы скупили за неделю 10% всех Karbo

Курс украинской криптовалюти Karbo за прошедшую неделю снизился с 0,64 до 0,6 USD/KRB или на 6,3%.

Напомним, что неделей ранее, рынок украинской криптовалюты неожиданно вышел из почти двухмесячного затишья, когда ее курс колебался в пределах 0,50-0,52 USD/KRB, а ежедневные объемы торгов составили всего 10-15 тысяч долларов и возрос до значения 0,72 USD/KRB на пике в субботу 26-го мая (+40%). Средний объем ежедневных торгов в этот период достигала 50-75 тысяч долларов.

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Тогда участники рынка сходились во мнении, что на курс в основном повлиял выход новости о вхождении Karbo в мировой ТОП-10 анонимных криптовалют.

По словам абсолютного большинства опрошенных участников рынка, новость спровоцировала приток средств в валюту именно розничных инвесторов, потому что до трети от дневного объема торгов, что вырос от 10 до 50 тысяч долларов, проходило через криптобиржу BTC Trade UA – единственную из шести бирж на которых Karbo торгуется в гривне, и где существует удобная система расчета гривневыми карточками украинских банков.

Первую неделю, когда Karbo сделало +40% в долларе и более +50% в биткойне – это была неделя массового спроса. Рынок ничто не могло "наклонить вниз", даже майнеры не собирались продавать и ждали роста. Когда в прошлые выходные курс начал сползать с 0,72 до 0,68 – никто не воспринял это серьезно,

– сказал один из ведущих украинских криптотрейдеров.

"Но на прошлой неделе мы все увидели, как кто-то искусственно выставляет большие лоты "на понижение", обваливая курс на 2 цента вниз каждый раз. Сначала мало кто понимал, что происходит, но теперь уже все основные брокеры подтверждают этот "инсайд" – пока на биржах торговалось 30-40 тысяч долларов в день, – крупные покупатели скупали в обменниках до 50-70 тысяч долларов в день".

Суммарный объем закупки только у четырех опрошенных нами брокеров составлял 120 тысяч долларов (3,6% от капитализации) за прошедшую неделю. Если же брать во внимание и предыдущую неделю, когда около 220-240 тысяч долларов было выкуплено на бирже, – то становится понятным, что на рынке появился игрок или группа игроков, скупили за последние две недели Karbo примерно на 340 тысяч долларов или около 10% от общей капитализации.

А вы же сами понимаете, что может сделать с рынком" игрок, который контролирует 340 тысяч из 3,3 миллиона долларов общей капитализации этой криптовалюты, при среднесуточном обороте в 40-50 тысяч долларов – и впустить его с 50 до 25 центов – и разогнать вверх до 10 долларов буквально за неделю. Ясно тот, кто вложился почти на треть миллиона будет "гнать рынок" только вверх – нас однозначно ждет "ралли", только бы угадать, когда оно начнется,

– выразил общее мнение криптотрейдер Тарас Середа.

"По моей информации, пул разработчиков Karbo таки сумел договориться о добавлении Karbo на одну из китайских бирж в первой половине июня. А это приток капитала не только из Китая, но и Японии, и Южной Кореи, – фактически основы крипторинку мира. Это косвенно подтверждается и внезапной волной интереса японских и корейских специализированных ресурсов к Karbo. Скорее всего, кто-то формирует большой портфель, для того, чтобы перепродать его ребятам из Азии с заоблачной премией. Потому, что как показывает опыт последних лет – они готовы платить. При этом учтите также, что с понедельника на рынок выйдут еще и обменники, чтобы пополнить запасы. Поэтому, думаю нас ждет неделя очень активных торгов", – дополнил Тарас Середа.

Что такое Karbo?

Это криптовалюта выпущена в обращение 30 мая 2016 года, что позволяет проводить анонимные электронные транзакции. Курс Karbo с 30.05.2016 вырос с 0,0058 до 0,6 USD/KRB или в 103 раза. Общая капитализация рынка криптовалюти состоянию на 3 июня составляет 3 579 298 USD или 465 BTC. Karbo торгуется на шести криптобіржах: Cryptopia, BTC Trade UA, Livecoin, Crex24, TradeOgre и Altex.exchange.