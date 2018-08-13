Неоднозначная победа "Шахтера", "Динамо" не сыграло против "Мариуполя": итоги 4-го тура УПЛ

Четвертый тур УПЛ оказался несколько укороченным – не сыграли "Динамо" и "Мариуполь". Поэтому зрители увидели лишь пять матчей. И некоторые из них несколько удивили. Как игрой, так и результатом.

Провал "Шахтера", избиение "Ворсклы"

Интересный матч в туре состоялся в Харькове. Там "Шахтер" принимал "Ворсклу". В прошлом сезоне команды закончили чемпионат на первом и третьем месте соответственно, поэтому представляют Украину в еврокубках. Причем сразу на групповой стадии – "Шахтер" в Лиге чемпионов, "Ворскла" – в Лиге Европы.

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Первый тайм заставил усомниться в готовности "Шахтера" к новому сезону. Так, потеря ключевых игроков Фреда, Бернарда и Феррейры и новички на их месте. Все это требует время, чтобы команда "притерлась". Но "горняки" слишком много позволяли "Ворскле". Команде, которая имеет финансовые проблемы. И хорошо, что полтавчане отличились только один раз в первом тайме.

"Шахтер" сумел переломить ход поединка против "Ворсклы" (ФК "Шахтер")

А второй тайм – полный провал "Ворсклы". Пропустив гол, гости хотели отыграться. Но вместо этого пропустили еще раз, и в итоге посыпались. Четыре гола на любой вкус за 25 минут – и теперь возникают опасения относительно готовности "Ворсклы" к участию в еврокубках.

Сам матч в некоторых журналистов вызвал определенные сомнения. Но если не вдаваться в конспирологию, стоит обратить внимание на слова главного тренера "Ворсклы" Василия Сачко.

У нас хватает проблем, но мы с ними разберемся. Мы начали не совсем удачно, у нас выпал ряд футболистов, кто-то решил заболеть накануне игры. Мы будем разбираться. Игра с "Шахтером" даст толчок для определения и те, кто "заболел", должны задуматься,

– заявил Сачко после матча.

Что именно он имел в виду под "заболел", тренер не объяснил.

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"Динамо" снова не сыграло против "Мариуполя"

Именно отказ "Динамо" играть матч в Мариуполе в прошлом сезоне фактически стоил киевлянам золотых медалей. В новом сезоне "Динамо" снова не смогло вовремя сыграть матч против "Мариуполя". Однако вины киевлян, как и мариупольцев, в этом нет. Все из-за участия обеих команд в еврокубках. "Мариуполь" в четверг, 9 августа, сыграл против "Бордо" в квалификации Лиги Европы. "Динамо" же во вторник, 14 августа, будет играть матч квалификации Лиги чемпионов против "Славии".

В пункте 11 статьи 9 Регламента соревнований УПЛ сказано: "Промежуток между двумя официальными матчами команды клуба (в частности соревнования УПЛ и клубные соревнования УЕФА) должен составлять не менее двух календарных дней". Поэтому, провести этот матч 11 или 12 августа не было возможности. Поэтому его перенесли аж на 26 сентября.

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Волевой "Львов"

Открывал же тур матч в Киеве "Олимпика" против "Львова". Уже вторую игру подряд львовяне доигрывают матч в меньшинстве. Но если в матче против "Ворсклы" было изъятие у обеих команд уже в конце матча, то на этот раз гости остались вдесятером еще до перерыва – на тридцать девятой минуте вторую желтую карточку получил Владислав Приймак.

Несмотря на это, вперед вышли именно игроки ФК "Львов". Во втором тайме после навеса со штрафного отличился Владимир Адамюк.

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Но удержать победу "горожанам" не удалось. Евгений Пасич шикарным ударом в конце матча сравнял счет.

Минимальное воскресенье

В воскресенье, 12 августа, произошло сразу три матча. И все они закончились с минимальной победой одной из команд.

Сначала "Заря", которая в четверг, 9 августа, отыграла тяжелый матч квалификации Лиги Европы против "Браги", сумела выиграть во Львове у "Карпат". Стоит отдать должное "зелено-белым" – на этот раз они не полностью провалили второй тайм, как это было в трех предыдущих матчах. Но получить хотя бы ничью им это не помогло. Победу "Зари" принес гол Харатина на 77-й минуте. А тренер "Карпат" Олег Бойчишин, который в день матча праздновал 45-летие, получил только памятную футболку.

Вместо победы, "львовяне" подарили тренеру на 45-летие только футболку (ФК "Карпаты")

В параллельном матче "Александрия" принимала "Арсенал-Киев". Это была встреча команд из разных полюсов турнирной таблицы – александрийцы на первом месте с тремя победами, "пушкари" – последние и без очков. Так оно осталось и после этой игры. Вот только теперь в "Александрии" четыре победы, 12-ть очков и единоличное первое место в УПЛ. Все благодаря голу Цурикова после розыгрыша штрафного.

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Гол после штрафного принес победу и "Черноморцу" в матче против "Десны". И тоже после перерыва. Отличился Смирнов, который головой в падении переправил мяч в ворота после того, как тот ударился в штангу после подачи от Чорния. Поэтому одесситы, которые вообще не должны были выступать в УПЛ, теперь занимают 5-е место в турнирной таблице.

Команда тура

На это звание полностью могла бы претендовать "Александрия". Ведь команда продолжает лидировать в УПЛ, не пропустили ни в одном из четырех матчей со старта. И все же отдадим предпочтение "Зари". Все потому, что луганчане на неделе сыграли в еврокубках, а после того приехали во Львов, доминировали в игре над "Карпатами" и победили.

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Гол тура

В 4-м туре было забито всего десять голов (в пяти матчах). Лучшим из них стал удар полузащитника "Олимпика" Евгения Пасича. Благодаря этому его команда смогла сравнять счет и сыграть вничью. Хотя голы "Шахтера" в ворота "Ворсклы" тоже претендовали.

Разочарование тура

На этот раз здесь не будет команды. Ибо "Арсенал-Киев" уже не разочаровывает. И "Карпаты", несмотря на поражение в день рождения тренера, имели моменты, чтобы выиграть или хотя бы сыграть вничью. Даже "Ворскла" тоже сюда не попадет. Ибо первые 45-ть минут против "Шахтера" делала маленькую сенсацию. Сюда попадут болельщики "Александрии".

Очень часто в украинском футболе можно услышать – пусть команда начнет играть, тогда будем ходить. Потому что нет на кого ходить, не на что смотреть. Ну вот, имеете команду, которая лидер УПЛ – ходите и поддерживайте. Но нет... На матче против "Арсенал-Киев" на стадион "Ника" в Александрии пришло только 2460 зрителей (официальные данные УПЛ). При том, что арена помещает только 7 тысяч болельщиков. Эй, александрийцы, а где остальные зрители? Или результаты команды на заслуживают поддержки в любом матче с любым соперником?

Пустые трибуны на матче "Александрии" и "Арсенал-Киев" (ФК "Александрия)

Хотя другим командам тоже нечем особенно радоваться:

Олимпик – Львов, Киев, 1000 человек

Шахтер – Ворскла, Харьков, 6438

Карпаты – Заря, Львов, 5352

Черноморец – Десна, Одесса, 5410.

Стоит добавить, что в разочарование тура претендовал и газон стадиона "Черноморец" в Одессе. Это точно формат УПЛ?

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Поле стадиона в Одессе мало чем напоминало о "изумрудный газон" (ФК "Черноморец")

Достижения тура

Несмотря на поражение, "Карпаты" матчем против "Зари" сумели войти в историю. В конце матча за "зелено-белых" дебютировал 17-линий Даниил Сикан. Он стал первым игроком 2001 года рождения, который сыграл в УПЛ.

Даниил сикан стал первым игроком УПЛ 2001 года рождения (ФК "Карпаты")

Результаты всех матчей

Олимпик – Львов 1:1

Шахтер – Ворскла 4:1

Карпаты – Заря 0:1

Александрия – Арсенал-Киев 1:0

Черноморец – Десна 1:0

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