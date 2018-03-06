Неограниченные возможности: как люди с недостатками зрения свободно работают в Интернете

В Украине наступил "бум" фриланса. Все больше специалистов предпочитают удаленную работу по Интернету. Не надо утром ехать на работу, тратиться на дорогу, нервничать в пробках. Кроме этого для людей с ограниченными возможностями это дает возможность зарабатывать буквально не выходя из дома.

С проблемами инклюзивности Денис сталкивается почти ежедневно, однако главной проблемой для него стал поиск работы. Как оказалось для слабовидящих вакансии ограничены и самая актуальная из них – массажист. Однако работодатели и там не очень приветливы.

То нет работы, то заняты места, то ты не отвечаешь требованиям, ведь ты плохо делаешь массаж. Постоянно находились, какие-то причины не брать на работу,

– отметил фрилансер.

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Однако Денис не стал останавливаться и когда размышлял куда себя деть, понял, что единственный выход – компьютер. Благодаря освоению компьютера Денис нашел работу. Теперь он – независимый фрилансер, он принимает заказ и предоставляет консультацию онлайн. Зарабатывает достаточно, чтобы жить отдельно от родителей.

Сейчас эта платформа становится все более актуальной среди украинцев. Единственный минус такой работы – это самодисциплина и желание развития. Однако именно это вдохновило Дениса, сделать собственный учебный курс, направленный на людей с недостатками зрения. Это не просто пособие, а целый курс с последующим трудоустройством. Парень пытается собственными силами, вдохновлять других, ведь понимает как трудно сделать первый шаг.

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