Неожиданные выводы ученых: о чем свидетельствует ранняя седина

Раннюю седину следует рассматривать как признак хорошего здоровья – у людей, которые рано поседели, как правило, достаточно высокие шансы дожить до глубокой старости.

Об этом со ссылкой на испанских ученых пишет Planet Today.

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По словам ученых, между сединой и состоянием здоровья действительно существует выраженная связь, вот только вопреки распространенному мнению, седина не признак проблем со здоровьем. Наоборот – она указывает на склонность к долголетию.



Ученые нашли связь между ранней сединой и долголетием

Все дело в особом веществе под названием глуатион. Она участвует в секреции пигмента, который окрашивает волосы в тот или иной цвет. С возрастом в организме снижается интенсивность синтеза глуатиона, и в результате повышается риск различных сердечно-сосудистых, онкологических и других болезней

Седина свидетельствует о том, что ваш организм не тратит важный глуатион на покраску волос, а использует его для более важных задач. Такой вывод сделали ученые по итогам масштабного исследовательского проекта, осуществленного при участии большого количества добровольцев.

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