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      Неожиданные выводы ученых: о чем свидетельствует ранняя седина

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      Седина в раннем возрасте
      Седина в раннем возрасте / ranok.kanalukraina.tv

      Раннюю седину следует рассматривать как признак хорошего здоровья – у людей, которые рано поседели, как правило, достаточно высокие шансы дожить до глубокой старости.

      Об этом со ссылкой на испанских ученых пишет Planet Today.

      Читайте также: Как не поседеть преждевременно: действенные советы

      По словам ученых, между сединой и состоянием здоровья действительно существует выраженная связь, вот только вопреки распространенному мнению, седина не признак проблем со здоровьем. Наоборот – она указывает на склонность к долголетию.

      Сивина довголіття
      Ученые нашли связь между ранней сединой и долголетием

      Все дело в особом веществе под названием глуатион. Она участвует в секреции пигмента, который окрашивает волосы в тот или иной цвет. С возрастом в организме снижается интенсивность синтеза глуатиона, и в результате повышается риск различных сердечно-сосудистых, онкологических и других болезней

      Седина свидетельствует о том, что ваш организм не тратит важный глуатион на покраску волос, а использует его для более важных задач. Такой вывод сделали ученые по итогам масштабного исследовательского проекта, осуществленного при участии большого количества добровольцев.

      Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Долголетия Красивое тело
      Источник: 24 Канал
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