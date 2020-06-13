Непогода в Днепре разрушила отремонтированную за 102 миллиона гривен улицу: впечатляющее видео
Непогода, которая бушевала на Днепропетровщине, разрушила центральную улицу Короленко. На ее реконструкцию из местного бюджета выделили примерно 102 миллиона гривен.
Однако из-за сильного ливня и шквалистых порывов ветра на почти отремонтированной улице смыло брусчатку и залило водой магазины. Об этом сообщает "9 канал".
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Местные жители убеждены, что причиной аварии стали забитые сливы и система водоотведения, которые не справились с большим количеством воды.
Кроме улицы Короленко, в Днепре также затопило Екатеринославский бульвар, где образовалось настоящее озеро, а переходить дорогу приходилось вплавь. В дополнение, стихия повалила 57 деревьев, оборвав линии электротранспорта и повредив 7 автомобилей.
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Что известно о реконструкции улицы Короленко в Днепре
- Тендер на реконструкцию улицы Короленко в Днепре провели в июне 2019 года. Выполнить работы подрядчик обязался до 31 декабря 2020 года.
- Как сообщали журналисты "Наших денег", закупка работ происходила с нарушениями – итоговая ведомость ресурсов и сметы не были опубликованы, что не позволяло сравнить цены материалов по рыночным ценам на предмет возможного завышения.