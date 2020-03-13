Несмотря на запрет массовых собраний: в Киеве пройдет Марш Патриотов

В Киеве 14 марта состоится марш ветеранов российско-украинской войны – "Марш Патриотов". На нем ожидают несколько сотен участников. Это несмотря на то, что в Киеве официально запрещено проводить мероприятия с участием более 60 человек.

Маршем отметят День украинского добровольца. Организаторы мероприятия уверяют, что их идея безопасна, а они знают, как поделиться на небольшие подразделения. Потому организаторы в сети активно приглашают украинцев присоединиться к маршу.

Читайте также Два автобуса с украинцами из Италии завернули на границе со Словенией: видео

Мы добровольно встали на защиту своей страны на фронте и в тылу, и мы не дадим уничтожить нашу страну. На марше мы вспомним погибших собратьев. И напомним всем, что мы есть. И мы всегда готовы защитить то, за что воевали,

– написал в фейсбуке участник мероприятия Глеб Бабич.

Он обратился к людям с призывом приходить или приезжать в столицу.

Встреча желающих запланирована на 14 марта, в 10:30 на Михайловской площади в Киеве. Участники марша планируют пройти через Майдан улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и Аллеей Небесной Сотни.

По словам Бабича, военные хорошо знают, что такое меры безопасности и организованность, а также – как поделить большую группу людей на меньшие подразделения.

Они также призывают всех, кто имеет хоть малейшее подозрение на болезнь, оставаться дома. Это касается пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, и всех, кто в группе риска, а также детей.

На марше будут медики, однако людей просят брать с собой антисептики и средства индивидуальной защиты.

Организатором мероприятия является общественная организация "Справа Громад".

Важно! Киевская городская государственная администрация запретила проводить в городе массовые собрания более 60 человек. К таким мерам обещают опускать только тех, кто прошел температурный скрининг. В целом по Украине действует запрет на массовые собрания более 200 человек.

Что известно о Дне добровольца?Маршем отметят День украинского добровольца. Праздник в честь украинских добровольцев, который отмечается в Украине 14 марта. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самооборона Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1 БОП НГУ им. Кульчицкого.

Что известно о коронавирусе в Украине

В Украине зафиксировали 3 случая заражения коронавирусом. Заболел человек из Черновцов, который путешествовал по Италии. Впоследствии – женщина пенсионного возраста из Житомирской области и мужчина из Черновицкой области.

Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступила более тысячи тест-систем, которые дают возможность выявить недуг. К концу недели количество тестов должно вырасти еще на 5 тысяч.

12 марта в Украине ввели карантин для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала