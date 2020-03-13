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      Несмотря на запрет массовых собраний: в Киеве пройдет Марш Патриотов

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      В Киеве 14 марта состоится марш ветеранов российско-украинской войны – "Марш Патриотов". На нем ожидают несколько сотен участников. Это несмотря на то, что в Киеве официально запрещено проводить мероприятия с участием более 60 человек.

      Маршем отметят День украинского добровольца. Организаторы мероприятия уверяют, что их идея безопасна, а они знают, как поделиться на небольшие подразделения. Потому организаторы в сети активно приглашают украинцев присоединиться к маршу.

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      Мы добровольно встали на защиту своей страны на фронте и в тылу, и мы не дадим уничтожить нашу страну. На марше мы вспомним погибших собратьев. И напомним всем, что мы есть. И мы всегда готовы защитить то, за что воевали,
      – написал в фейсбуке участник мероприятия Глеб Бабич.

      Он обратился к людям с призывом приходить или приезжать в столицу.

      Встреча желающих запланирована на 14 марта, в 10:30 на Михайловской площади в Киеве. Участники марша планируют пройти через Майдан улицам Грушевского, Шелковичной, Институтской, Банковой и Аллеей Небесной Сотни.

      По словам Бабича, военные хорошо знают, что такое меры безопасности и организованность, а также – как поделить большую группу людей на меньшие подразделения.

      Они также призывают всех, кто имеет хоть малейшее подозрение на болезнь, оставаться дома. Это касается пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, с хроническими заболеваниями, и всех, кто в группе риска, а также детей.

      На марше будут медики, однако людей просят брать с собой антисептики и средства индивидуальной защиты.

      Организатором мероприятия является общественная организация "Справа Громад".

      Важно! Киевская городская государственная администрация запретила проводить в городе массовые собрания более 60 человек. К таким мерам обещают опускать только тех, кто прошел температурный скрининг. В целом по Украине действует запрет на массовые собрания более 200 человек.

      Что известно о Дне добровольца?Маршем отметят День украинского добровольца. Праздник в честь украинских добровольцев, который отмечается в Украине 14 марта. В этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самооборона Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона, из которого впоследствии был сформирован 1 БОП НГУ им. Кульчицкого.

      Что известно о коронавирусе в Украине

      • В Украине зафиксировали 3 случая заражения коронавирусом. Заболел человек из Черновцов, который путешествовал по Италии. Впоследствии – женщина пенсионного возраста из Житомирской области и мужчина из Черновицкой области.
      • Украина закупила тест-системы для выявления нового коронавируса. В частности, в Киев поступила более тысячи тест-систем, которые дают возможность выявить недуг. К концу недели количество тестов должно вырасти еще на 5 тысяч.
      • 12 марта в Украине ввели карантин для предотвращения распространения коронавируса по всей стране.


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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Новости политики Карантин в Украине 2020 Добровольцы Новости Киева
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