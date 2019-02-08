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      Нет рецепта, как остановить войну за один день, – Садовый о конфликте на Донбассе

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      Садовый назвал условия завершения войны на Донбассе
      Садовый назвал условия завершения войны на Донбассе / Фото из открытых источников

      Войну на Донбассе, которую против Украины начала и поддерживает Российская Федерация, нельзя закончить за один день. Конфликт можно остановить при одном условии – навести порядок в стране и улучшить уровень жизни украинцев.

      Об этом заявил кандидат в президенты Андрей Садовый в эфире "1+1".

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      Он отметил, что сегодня нужно сделать жесткую линию разграничения на Донбассе, чтобы там не гибли люди. Украинские военные для сохранения жизни должны получить лучшую амуницию.

      Украинцы и международное сообщество должны четко понимать – часть Луганской и Донецкой областей оккупированы Россией, там есть российские солдаты и российская армия.

      Сегодня нет рецепта остановить войну за один день. Войны не останавливаются – они или проигрываются, или выигрываются. Мы войну выиграем при одном условии – когда мы наведем порядок у нас в стране, когда мы нашей территорией будем нормально управлять и будет лучший уровень жизни,
      – подчеркнул Садовый.

      Для улучшения жизни граждан, Украина должна иметь качественные отношения со своими союзниками.

      Кроме того, государство должно уважать военных, которые обороняют ее от агрессора – России на Донбассе.

      Садовый отметил, что бойцы, которые возвращаются с войны, должны получать материальную помощь. Такая программа уже действует во Львове, где более чем двум тысячам военных выплатили по 100 тысяч единовременной денежной поддержки.

      Также, необходимо значительно повысить зарплату бойцам ВСУ, которые защищают нас на Востоке. Сейчас они получают около 10 тысяч гривен, и это очень маленькая сумма, как для защитников страны.

      "Должно быть минимум 28 тысяч гривен. Люди отдают за нас свою жизнь, и такие средства у государства есть", – добавил Садовый.

      Видео: Андрей Садовый идет в президенты, ключевые цитаты политика

       

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      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Новости Львова Деньги Война на Донбассе Андрей Садовой Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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