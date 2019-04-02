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      Незадействованный потенциал: почему УЗ может стать "шлагбаумом" вместо "локомотива" экономики

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      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / 5.ua

      Мощное предприятие сейчас в кризисе и об этом сигнализируют чуть ли не все эксперты.

      Украинская экономика растет 12 кварталов подряд. В Минфине прогнозируют, что в 2019-м ВВП также увеличится минимум на 3%. Среди опасностей: "ураганы" на внешних рынках и политический шторм внутри страны.

      Эксперты сигнализируют о еще одной угрозе – украинская железная дорога грани катастрофы, которая ударит как по экономике, так и по всем украинцам. Об этом говорится в сюжете "5 каналу".

      Акционерное общество "Украинская железная дорога" – государственный транспортный монополист. Осуществляет 82% грузовых и почти 50% пассажирских перевозок. По объемам грузовых перевозок – на четвертом месте в Евразии, после железных дорог Китая, России и Индии. Штат – почти 270 тыс. сотрудников.

      И мощное предприятие сейчас в кризисе. Все из-за изношенной инфраструктуры и подвижного состава. На сегодня амортизация локомотивного парка и грузовых вагонов "Укрзализныци" – на уровне 95%, а средний возраст вагонов – 30 лет.

      За последние 4 года значительно вырос дефицит вагонов, за последние 3 года растет дефицит тяги. Мы посчитали, если инвестиции в УЗ сохранятся на текущем уровне, то дефицит тяги составит в 2023 году, может 2 тыс. локомотивов,
      – сказал директор программы "Инфраструктура" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

      Критическая ситуация и с железнодорожной инфраструктурой.

      "В УЗ 50% путей электрифицированы, то есть над путями есть контактный провод, который стоит на железобетонных опорах. А вот какова ситуация с железобетонными опорами. Об этом нигде не говорится, а 86% железобетонных опор надо заменять. Более того, 4 тыс. железобетонных опор находятся в гостродефектному состоянии, то есть фактически в аварийном. 30 тыс. опор сетей постоянного тока требуют немедленной замены, потому что они свой срок уже отработали, 50 тыс. опор сети переменного тока тоже нужно менять", – перечисляет правозащитник, координатор проекта "Поездка" Александр Бондаренко.

      Да и колея заброшена. Часто просто непригодна для использования. Протяженность железнодорожных путей в Украине – почти 20 тыс. км. На 8 тыс. просроченные ремонты. Уже сегодня есть ограничение скорости поездов на путях общей длиной более 1 тыс. км. Еще на почти 2 тыс. км – движение вообще запретили.

      "Если теми же темпами будет разрушаться инфраструктура железнодорожная, как это происходит сейчас, то в течение 10-12 лет с 20 тыс. км путей в нас останутся только 5 тыс. км, а количество локомотивов сократится в 10 раз", – предупреждает Бондаренко.

      Но монополист, похоже, не считается, сетуют специалисты. Потому что существенно недовыполняет объемы восстановления инфраструктуры. Экономят на дорогих работах – модернизации и капитальных ремонтах железнодорожных путей.

      Эксперт уточняет: "состояние путей ухудшилось невероятно. Если в 2015 году ограничение скорости до 40 км/ч – на 300 км путей, то сегодня это уже более 2,5 тыс. км. И такой показатель, как средняя скорость грузового вагона, еще недавно был больше 50 км/ч, а сейчас это 20 км/ч".

      Такие цифры позор для промышленно развитого государства в XXI веке, говорят эксперты. В Восточной Европе цифры по меньшей мере втрое выше. Чем дольше груз в пути-тем больше затраты для бизнеса.

      Но низкая скорость движения – похоже малейшая проблема от ужасного состояния колеи. Могут быть даже железнодорожные катастрофы.

      "Отсутствие должного внимания к инфраструктуре приводит к наказаниям в виде человеческих жертв", – с грустью констатирует Владимир Шульмейстер.

      blog_ava
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      Теги: Министерство финансов Украины Укрзализниця
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