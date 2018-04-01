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Нью-Йорк без прикрас: фотограф показал настоящий колорит американского города

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Талантливый фотограф Кенни Родригес показал настоящую жизнь Нью-Йорка. Художник отказался от стереотипов и сфотографировал колоритные момент обыденности американцев.

Перспективный фотограф любит ходить по ночным улицам Нью-Йорка, экспериментируя с тенями. Однако главное место в его работах занимают колоритные фотосессии с фиксированием жизни обычных американцев.

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Автор фотографий не только умело использует свет, но и видит то, чего обычные туристы могут и не разглядеть в городе. Обычные жители, которые засыпают после тяжелой работы в метро, ​​продавцы и офисные работники, бодрые пенсионеры – это не все, чем может удивить Кенни Родригес.

Известно, что фотограф уже сотрудничает с изданиями GQ, The Wall Street Journal, Time Out, Crush Magazine.

Теги: Новости США LifeStyle Фотоновости Исскусство Нью-Йорк
Источник: boredpanda.com
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