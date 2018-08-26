Ночью сгорели полтора квадратных километра складов во Львове: видео

В ночь с 25 на 26 августа во Львове разгорелся крупный пожар – загорелся склад на улице Грабовского. Вызов в спасательные службы поступил почти сразу после полуночи, а локализовать пожар удалось к половине третьего ночи.

Полностью огонь потушили только до четырех утра.

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Источников воды вблизи склада не было, а огонь охватил довольно большую площадь, поэтому к ликвидации пожара привлекли 70 спасателей и 14 единиц специальной техники.

Сложность пожара заключалась в том, что все двери были закрыты и спасателям пришлось их открывать своими средствами, а именно ломами и бензорезами. Также вплотную к стене здания, которое горело, были припаркованы автомобили, поэтому спасатели оттягивали их лебедкой спасательного автомобиля,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Огонь уничтожил крышу здания и помещения площадью 1500 квадратных метров.

Пожар тушили долго, поскольку источников воды поблизости не было

Пожарные спасли 12 автомобилей, которые были припаркованы рядом со зданием.

Предварительно известно, что на складах хранилась бытовая химия и спортивный инвентарь. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.