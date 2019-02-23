Новая оговорка Кличко: Раньше умирал каждый шестой человек, а сейчас – каждый второй
С мэром Киева Виталием Кличко снова произошел конфуз. В который раз неудобная ситуация касалась его ораторских способностей.
В эфире одного из телеканалов Киевский городской голова рассказал о смертности в отделениях интенсивной терапии, однако несколько перепутал понятие.
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Если раньше умирал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то сейчас только каждый второй. Это очень важно – мы поднимаем уровень, мы спасаем жизнь,
– отметил Кличко.
Вполне вероятно, что политик имел в виду совсем другие процессы, то есть, что умирать стало меньше людей. Видимо глава столицы хотел сказать, что уровень смертности уменьшился с 1/2 до 1/6.
Последний раз языковой конфуз Кличко встречался в конце января на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Тогда чиновник несколько раз пытался произнести слово "диджитализация" на английском, но у него так и ничего не получилось.
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