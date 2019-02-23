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      Новая оговорка Кличко: Раньше умирал каждый шестой человек, а сейчас – каждый второй

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / Getty Images

      С мэром Киева Виталием Кличко снова произошел конфуз. В который раз неудобная ситуация касалась его ораторских способностей.

      В эфире одного из телеканалов Киевский городской голова рассказал о смертности в отделениях интенсивной терапии, однако несколько перепутал понятие.

      Пройдите наш тест: ТОП-10 смешных ляпов Виталия Кличко

      Если раньше умирал каждый шестой человек, попавший в отделение интенсивной терапии, то сейчас только каждый второй. Это очень важно  мы поднимаем уровень, мы спасаем жизнь,
      – отметил Кличко.

      Вполне вероятно, что политик имел в виду совсем другие процессы, то есть, что умирать стало меньше людей. Видимо глава столицы хотел сказать, что уровень смертности уменьшился с 1/2 до 1/6.

      Сміятися чи плакати. Послухайте, як міський голова міста Києва Кличко хвалиться: «Якщо раніше у відділенні інтенсивної терапії помирала кожна шоста людина, то тепер – кожна друга». Перемога, вважає мер столиці України. Людина повторює завчені фрази, не вникаючи у суть. Тому й не усвідомлює, коли щось перекручує і виголошує дурниці. То сміятися нам чи плакати? Хоча, що за питання. Адже це не Кличко керує містом, а мафія забудовників, яку він привів, та інші гидотні мармизи. Плачте, тепер, кияни, спостерігаючи за тим, як наше місто руйнують. До слова, Кличко ще очолює партію «Блок Петра Порошенка»? Очолює ж?

      Posted by Tetyana Vysotska on Friday, 22 February 2019

      Последний раз языковой конфуз Кличко встречался в конце января на экономическом форуме в швейцарском Давосе. Тогда чиновник несколько раз пытался произнести слово "диджитализация" на английском, но у него так и ничего не получилось.

      САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ЛЯПЫ ВИТАЛИЯ КЛИЧКО:

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      Теги: Курьезные новости Виталий Кличко Новости Украины
      Источник: 24 канал
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