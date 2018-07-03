Новая услуга Amazon доставит заказ, когда хозяев нет дома: интересные технологии

Доставка товаров дронами или даже дирижаблями, управляемыми парашютами, для флагмана интернет-торговли, Amazon, кажется, нет пределов совершенству. Американский онлайн-ритейлер придумывает каждый раз новые идеи и услуги – все для удобства своих клиентов. Некоторые уже успешно работают, а другие существуют пока только на бумаге и в воображении разработчиков.

Не так давно компания презентовала инновационный сервис Amazon Key, который предусматривает доставку заказов на дом в отсутствии хозяина.

Читайте также: Запахом, звуком и светом: как будильник Sensorwake Trio может необычно разбудить своего владельца

Система на основе смарт-замка, веб-камеры и фирменного мобильного приложения сверяет данные со штрих-кода товара и запускает в дом курьера, и как только тот оставит пакет и покинет порог дома, тот автоматически блокирует за ним дверь. Услуга особенно удобна для людей чрезмерно озабоченных и таких, кто привык всегда и везде успевать. К тому же, инновационное решение открывает новые возможности для удаленного сервиса, как вот, скажем, уходу за домашними любимцами или клининговых услуг за длительного отсутствия хозяина.



Новые возможности онлайн-заказа

И на этом Amazon решил не останавливаться и пошел еще дальше, запустив сервис доставки прямо в автомобиль заказчика. Схема абсолютно та же, только вместо дверей квартиры смарт-замок открывает для курьера багажник авто. Клиенту не нужно лишний раз беспокоиться и отрываться от неотложных дел, ведь курьерская служба сама найдет авто по GPS-координатам, номером и предоставленным заказчиком фото, а затем с помощью специального ключа откроет багажник, положит туда товар и закроет машину.



Доставки в автомобиль заказчика

Конечно, в случае доставки в авто появляются определенные ограничения относительно габаритов товара, если заказать в такой способ холодильник или объемный телевизор вряд ли получится.

Первыми возможность воспользоваться услугой Key In-Car от Amazon получили жители крупнейших городов США. Однако лишь владельцы отдельных моделей автомобилей, оснащенных совместимыми смарт-системами.

Amazon в будущем планирует расширить как перечень автопроизводителей, так и географию сервиса, в частности в Европе. А вот приживется ли новая услуга среди клиентов, покажет время.