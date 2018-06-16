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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Новая жизнь для iPhone 3GS: в Корее смартфоны будут продаваться по очень привлекательной цене

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Сравнение iPhone X с iPhone 3GS
Сравнение iPhone X с iPhone 3GS / Фото из свободных источников

Корейский мобильный оператор SK Telink обнаружил у себя на складе не распроданную партию iPhone 3GS. Компания намерена запустить их в свободную продажу по очень привлекательной цене.

Об этом сообщает Etnews.

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Упакованные и никем не использованные iPhone 3GS пролежали на складе SK Telink 9 лет. Устройства полностью в рабочем состоянии, но оператор все же намерен проверить их еще раз, чтобы убедиться в работоспособности и исправности всех экземпляров. Затем они поступят в свободную продажу без контракта по цене около 1053 гривен.

Стоит отметить, что iPhone 3GS оснащен 3,5-дюймовым дисплеем с разрешением 480 х 320 пикселей, процессором Samsung APL0298C05 с частотой 600 МГц, графическим ускорителем PowerVR SGX 535. Он имеет 256 МБ оперативной памяти и накопитель до 32 ГБ. Также смартфон оборудовали одной 3-мегапиксельной камерой и поддержкой сетей третьего поколения. Последней поддерживаемой версией iOS для него стала 6.1.6.

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Теги: Техно Смартфоны Южная Корея Apple iPhone
Источник: 24 Канал
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