Нові правила онлайн-покупок: чи будуть посилки з-за кордону обкладатись податком

Все більше українців купують товари в інтернет-магазинах. Ринок електронної комерції зростає шаленими темпами. І не дивно. Купувати онлайн, як мінімум, зручніше та дешевше. Адже на покупки в звичайному магазині іноді можна витратити цілий день! В інтернеті ж це можна зробити в декілька кліків.

За великим рахунком, в усьому світі вже стало звичним замовляти через інтернет одяг та взуття, побутову техніку, книги, смартфони. І українці не виняток. Проте варто розібратися, що ж відбувається у сфері електронної комерції в Україні, чому вона приваблює споживача, які загрози становить для звичайних магазинів і чи правда, що посилки з-за кордону з товарами, дорожчими за 22 євро, будуть обкладатись податком з нового року.

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Електронна комерція відрізняється від звичайної тим, що вибір, замовлення та оплата товарів відбуваються через інтернет. Протягом останніх декількох років електронна комерція переживає справжню революцію через смартфони та планшети, які завжди під рукою. Зараз, не виходячи з дому, можна замовити майже все!

За великим рахунком, купувати в інтернеті стає дедалі популярнішим. Чому? Як я вже сказала, це зручно. В інтернет-магазині можна купувати у будь-який час і в будь-якому місці. Це дешевше. Інтернет-магазин не витрачає кошти на оренду торгової площі, на заробітні плати продавців та податки з них, не сплачує за доставку товару в магазин, а напряму пересилає покупцю за його рахунок.

Багато товарів можна знайти лише в інтернеті та в одному і тому ж магазині відразу зробити замовлення на одяг, електроніку та продукти харчування. Підкуповує й більш широкий вибір, адже в інтернеті можна замовити товар з-за кордону, якщо в країні його немає.

Яка ж ситуація в Україні з онлайн-замовленнями товарів? В порівнянні з європейськими країнами наш ринок поки дещо відстає. Наприклад, у Великобританії через інтернет-магазини відбувається 17 % продажів, у Франції – 14, в Німеччині – 9. В Україні ж у 2017 році лише 3,2 % товарів було продано через інтернет. Експерти оцінюють український ринок електронної комерції орієнтовно у два мільярди доларів.

Найчастіше українці купують онлайн одяг, аксесуари, подарунки, взуття, косметику, дрібну побутову техніку та смартфони, автотовари та інвентар для дому та саду.

Фаворитом серед сервісів є AliExpress, кожного дня українці здійснюють тут майже сорок тисяч покупок. Одна з головних причин його популярності – доступні ціни. Великий відсоток закупок відбувається на Аlibaba, Аmazon та eBay. Знову ж таки, через зручність та доступність. Споживач самостійно вибирає спосіб оплати та доставки.

Чи зможуть онлайн-магазини витіснити звичайні магазини? Швидше за все, електронна комерція буде розвиватися паралельно з традиційною. Проте, звичайній торгівлі варто переглянути правила ведення бізнесу, враховуючи темпи розвитку ринку онлайн-бізнесу. Та інтернет-магазини мають і свої недоліки: продукцію не можна побачити наживо, пересвідчитися в якості товару до його отримання. Закордонні інтернет-магазини не сплачують податки в країні, куди відправляють та доставляють товар.

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Та й українські інтернет-магазини, навіть маючи величезний оборот, дуже часто оформлені на ФОПів, та чек випишуть в найкращому разі від спрощенця. А питання нечесної конкуренції через податки, як відомо, завжди болісне. Тим паче, що недобросовісні ділки почали завозити комерційні партії товарів без розмитнення, розбиваючи його на начебто посилки людей.

Найсвіжіший приклад, затримання у жовтні на Волинській митниці великоі партії контрабандних телефонів вартістю більше 21 мільйона гривень, які провозились під виглядом посилок різним людям. Обсяги поставок таких горе-поштовиків по тоннажу можуть в рази перевищувати офіційні поставки "Нової пошти", FedEx та TNT разом узятих. Не сплачуються податки, втрачає бюджет, багатіють чиновники-хабарники, які це покривають.

Нещодавно Трамп критикував Amazon, що буцімто через нього традиційні компанії втрачають прибутки. Amazon, як і інші онлайн-магазини, користується прогалиною в американському законодавстві, яка дозволяє зареєструватись в одному штаті, а в інші 49 можна доставляти товар без ПДВ.

Інший приклад – намір Європейської комісії ввести нові податки для найбільших інтернет-компаній, таких як Facebook, Google, Apple. Зараз ці компанії в Євросоюзі платять удвічі менше податків, ніж підприємства з реального сектора, незважаючи на те, що представлені в усьому світі.

А що ж відбувається в Україні? Що пропонують наші урядовці? 2017 року Уряд вніс поправку, згідно з якою з 1 січня 2019 року українці можуть отримувати посилки вартістю до 150 євро без сплати митних платежів, але лише три на місяць. За великим рахунком, для багатьох з нас, нічого не мало б змінитися, адже, згідно з дослідженням GFK, українці замовляють в середньому одну посилку на місяць.

Але ДФС мало розробити електронну систему – реєстр отримувачів посилок спільно з поштовими операторами та експрес-перевізниками, щоб митниця могла бачити, яка це по рахунку посилка, аби не нараховувати мито та ПДВ на кожну посилку. Та цього реєстру досі так і не розробили. Тому Уряд вирішив поки цю норму скасувати.

А ще в медіа ширяться чутки, що уряд збирається знизити неоподаткований мінімум на посилки з 150 до 22 євро, як це діє у Європі. Та це неправда! В поданому урядовому законопроекті зміни стосуються створення електронного реєстру отримувачів посилок та механізму сплати митних платежів, щоб все було просто і швидко для людини, без черг та зайвих папірців.

В ЄС справді розмитнюються посилки з третіх країн як Китай чи США дорожчі від 22 євро. Однак ЄС має спільний економічний простір та величезний ринок, тому посилки з Польщі в Німеччину не оподатковуються. Коли Україна вступить в цей простір та буде мати спільний ринок з ЄС, а я вірю, що цей час настане за кілька років, тоді і можна буде говорити про захист цього величезного спільного економічного простору від китайських та чи інших товарів через мита та податки.

Тож підсумуємо. За великим рахунком, поки для українців все залишається без змін. І навіть після того, як електронний реєстр отримувачів посилок запрацює, їх замовники, тобто покупці іноземних товарів, можуть спати спокійно, якщо вартість їх посилок за місяць не перевищуватиме 150 євро. Отже про жодні 22 євро не йдеться.

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Все більше українців обирають зручність і доступність покупок в інтернеті. А до хорошого, як відомо, швидко звикають. Тому, підприємців, які займаються електронною комерцією чекає зростання ринку.